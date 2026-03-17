Mantova, Modesto: "Non dobbiamo perdere umiltà. Cole? Era il mio idolo"

Francesco Modesto, tecnico del Mantova, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita vinta per 3-0 al "Martelli" contro il Cesena.

Queste le sue parole, riprese da PianetaSerieB: "Non è mai facile affrontare squadre come il Cesena. Dobbiamo giocare tutte le gare con umiltà perché siamo il Mantova, c'è da essere operai anche se abbiamo dei giocatori di qualità: i nostri tifosi ci hanno sostenuti perché hanno visto l'energia che abbiamo trasmesso. Potevamo fare qualche gol in più, dovevamo essere più determinati davanti alla porta: Kouda ha avuto l'ennesima occasione, ma non è riuscito a metterla dentro neanche oggi. Nell'intervallo abbiamo pensato a quello che è successo ad Empoli, ci siamo abbassati perché loro avevano in campo quattro punte secche. Questa vittoria non basta, dobbiamo lavorare in vista del finale di stagione".

"Kouda e Meroni sono acciaccati - ha proseguito il tecnico -, le loro condizioni sono da valutare ma speriamo che non abbiano nulla di grave. Il nostro è un gruppo che lavora, siamo in tanti e devo fare delle scelte: dispiace mandare dei giocatori in tribuna, ma a qualcuno tocca. Falletti si è fatto trovare pronto, ha fatto il suo dovere e ha trovato un assist di qualità per Mancuso. Non dobbiamo perdere lavoro e umiltà: c'è da vedere da dove siamo partiti, rimanere aggrappati e pensare alla prossima partita. Cesena? E' stato bello ritrovare tanti ragazzi che ho avuto e Ciofi, con cui ho un ottimo rapporto. Contro il Frosinone hanno fatto una partita straordinaria: quando si gioca contro chi ha appena cambiato allenatore non è mai facile perché devi lavorare su più moduli. Cole ha sempre giocato a quattro, è un terzino e quindi ho pensato che potesse proporre la difesa a quattro: da calciatore era il mio idolo".