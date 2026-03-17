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Empoli, Caserta: "Contento per il pareggio, non perdere era la cosa più importante"

Empoli, Caserta: "Contento per il pareggio, non perdere era la cosa più importante"TUTTO mercato WEB
ieri alle 23:38Serie B
Marco Pieracci

Fabio Caserta, tecnico dell'Empoli, analizza in sala stampa il pareggio sul campo dello Spezia: "Quel rigore è stato molto importante. Uno non ci ha fatto perdere, che è la cosa più importante - riporta cittadellaspezia.it -, specie per come si era messa la partita. Non era facile farlo qui, lo Spezia si trova in una zona di classifica inattesa, come per l’Empoli. Però la realtà è questa, va messo da parte ciò che poteva essere e pensare a ciò che è adesso. Se siamo in queste zone un motivo ci sarà. È dura, specie dopo la Serie A, ma è il presente che conta.

Dobbiamo tirarci fuori lottando. Sono molto contento per il pareggio ma per la voglia che i ragazzi hanno messo per non perdere. I pareggi alla lunga, con qualche vittoria, diventano molto importanti. Ogni partita cerchiamo i tre punti, ma guardando la partita che è stata, con lo Spezia che ha cambiato un po’, non abbiamo corso rischi eccessivi. Nella ripresa abbiamo fatto molto bene e abbiamo messo lo Spezia in difficoltà, prima di regalare un piazzato stupido e il gol. Lo Spezia poteva chiuderla e doveva, ma siamo stati in partita e ci abbiamo creduto“.

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