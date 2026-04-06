Benevento promosso in B, la Serie C fa i complimenti alla Strega
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Il Benevento vince 1-0 all’Arechi contro la Salernitana e conquista la matematica prima posizione nel girone C della Serie C Sky Wifi con tre giornate d’anticipo.
Un grande percorso durante il quale il club campano ha collezionato 80 punti (25 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte) in 35 partite, che hanno condotto la squadra allenata dal tecnico Floro Flores alla serie cadetta.
Alla famiglia Vigorito, ai dirigenti, ai calciatori, al tecnico e a tutti i dipendenti del club vanno i complimenti della Serie C per una vittoria che merita di essere festeggiata dalla città di Benevento e dai tifosi della Strega.
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