TMW Napoli-Milan lo spot di tutto ciò che non va in Serie A. In uno "spareggio" ha prevalso la paura

Ieri sera ci siamo divertiti, eccome, con Inter e Roma che se la sono giocata a viso aperto, rischiando, e dando vita a una partita bella, con sette gol. Stasera è stato tutto diverso e Napoli-Milan, vinta dai nerazzurri per 1-0 con il gol di Politano al 79', ha il sapore di uno spot di tutto quello che non funziona nella nostra Serie A. Si trattava di uno spareggio, per stabilire chi, tra azzurri e rossoneri, sarebbe stata decretata come anti-Inter in questo finale di stagione. Ecco, alla fine ha prevalso la paura e il risultato è stato quello di aver visto una gara con poche emozioni, con poco spettacolo e con tanta noia.

Due giorni fa, al Metropolitano di Madrid, è andata in scena la sfida di Liga tra l'Atletico Madrid e il Barcellona, che si ripeterà anche delle due partite dei quarti di finale di Champions League, e chiunque abbia visto quella gara, per intero o anche solo in modo parziale, avrà notato la differenza di ritmo, di qualità e, soprattutto, di voglia di vincere assumendosi tanti rischi in fase difensiva. Napoli e Milan sono state l'opposto e questo non può far altro che accrescere il malcontento di un movimento che deve cambiare anche in queste cose.

La posta in palio era alta, questo è chiaro, ma quando riusciremo a cambiare la mentalità in Serie A? Forse mai, ma la speranza è che non sia così. Perché alla fine il calcio resta uno sport che deve garantire divertimento. I più giovani rischiano di allontanarsi sempre di più dal mondo del pallone, i dati ce lo stanno confermando, e serate noiose come questa non aiutano certo a cambiare questo trend molto pericoloso.