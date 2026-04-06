Il Napoli è l'anti-Inter: sette punti da recuperare e una volata che può ancora regalare sorprese
Il posticipo di Pasquetta ha dato il suo verdetto: il Napoli sarà l'anti-Inter in questo finale di campionato. La vittoria ottenuta contro il Milan al Maradona, in quello che rappresentava un vero e proprio spareggio, ha decretato che sarà solo Antonio Conte a poter contendere lo Scudetto a Cristian Chivu. Sette punti da recuperare in altrettante giornate ancora in programma e la sensazione che il finale sia ancora tutto da scrivere, anche se il vantaggio dei nerazzurri è chiaramente un fattore impossibile da tralasciare.
L'unica altra variabile è poi rappresentata dall'impegno in Coppa Italia dell'Inter, che però metterà al massimo altre due partite (una è certa) all'interno del calendario dei prossimi due mesi. La mossa di Conte nel finale ha pagato, con l'ingresso di Politano e lo spostamento di McTominay come falso nove, e l'altro aspetto importantissimo sarà quello relativo al recupero di praticamente tutta la rosa da parte degli azzurri. Con il rientro di Hojlund, oggi assente per sindrome influenzale, il Napoli potrà contare su tutti quei giocatori che quest'anno non hanno potuto dare il loro contributo ed è da qui che inizierà il tentativo di rimonta,
I calendari a confronto di Inter e Napoli.
1. INTER 72 punti
32ª giornata, Como - Inter
33ª giornata, Inter - Cagliari
34ª giornata, Torino - Inter
35ª giornata, Inter - Parma
36ª giornata, Lazio - Inter
37ª giornata, Inter - Hellas Verona
38ª giornata, Bologna - Inter
2. NAPOLI 65 punti
32ª giornata, Parma-Napoli
33ª giornata, Napoli-Lazio
34ª giornata, Napoli-Cremonese
35ª giornata, Como-Napoli
36ª giornata, Napoli-Bologna
37ª giornata, Pisa-Napoli
38ª giornata, Napoli-Udinese
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.