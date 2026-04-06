TMW Il Napoli è l'anti-Inter: sette punti da recuperare e una volata che può ancora regalare sorprese

Il posticipo di Pasquetta ha dato il suo verdetto: il Napoli sarà l'anti-Inter in questo finale di campionato. La vittoria ottenuta contro il Milan al Maradona, in quello che rappresentava un vero e proprio spareggio, ha decretato che sarà solo Antonio Conte a poter contendere lo Scudetto a Cristian Chivu. Sette punti da recuperare in altrettante giornate ancora in programma e la sensazione che il finale sia ancora tutto da scrivere, anche se il vantaggio dei nerazzurri è chiaramente un fattore impossibile da tralasciare.

L'unica altra variabile è poi rappresentata dall'impegno in Coppa Italia dell'Inter, che però metterà al massimo altre due partite (una è certa) all'interno del calendario dei prossimi due mesi. La mossa di Conte nel finale ha pagato, con l'ingresso di Politano e lo spostamento di McTominay come falso nove, e l'altro aspetto importantissimo sarà quello relativo al recupero di praticamente tutta la rosa da parte degli azzurri. Con il rientro di Hojlund, oggi assente per sindrome influenzale, il Napoli potrà contare su tutti quei giocatori che quest'anno non hanno potuto dare il loro contributo ed è da qui che inizierà il tentativo di rimonta,

I calendari a confronto di Inter e Napoli.

1. INTER 72 punti

32ª giornata, Como - Inter

33ª giornata, Inter - Cagliari

34ª giornata, Torino - Inter

35ª giornata, Inter - Parma

36ª giornata, Lazio - Inter

37ª giornata, Inter - Hellas Verona

38ª giornata, Bologna - Inter

2. NAPOLI 65 punti

32ª giornata, Parma-Napoli

33ª giornata, Napoli-Lazio

34ª giornata, Napoli-Cremonese

35ª giornata, Como-Napoli

36ª giornata, Napoli-Bologna

37ª giornata, Pisa-Napoli

38ª giornata, Napoli-Udinese