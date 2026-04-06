Pasquetta regala la sfidante dell'Inter: al Napoli il big match col Milan, la decide Politano

Il Napoli è ufficialmente lo sfidante dell'Inter nella corsa allo scudetto 2025/26. Partita non memorabile, la decidono i cambi: vengono premiate le scelte a gara in corso di Antonio Conte in una gara che sembrava destinata ad avviarsi a uno 0-0 che avrebbe fatto felice solo l'Inter.

PRIMO TEMPO, POCHI SQUILLI

Succede poco e nulla nel primo tempo, un po' lo si temeva considerando le defezioni in attacco del Napoli da una parte e lo stato di forma dei giocatori offensivi del Milan, dall'altra. Hojlund dà forfait a poche ore dal calcio d'inizio e Conte si inventa Giovane come punta centrale; Allegri tiene in panchina Leao e Pulisic, lancia il tandem inedito Fullkrug-Nkunku. Nel primo tempo non si tira praticamente mai in porta: ci provano Spinazzola da una parte e Nkunku dall'altra, nessuno trova lo specchio.

LA DECIDONO I CAMBI

Secondo tempo tattico come il primo, giusto uno squillo di Giovane che trova Maignan pronto. Qualcosa si muove con i cambi: Allegri prova Gimenez prima, Pulisic poi, infine anche Leao. Nel frattempo che è entrato il portoghese, però, il Napoli ha segnato: fuori Spinazzola, dentro Politano al 74'. E al 79' l'esterno destro segna: raccogliendo una respinta di De Winter su cross di Olivera. Settimo sigillo contro i rossoneri, di fatto è una vera bestia nera. Una serata di gloria per l'esterno, pessimo (come quasi tutti i compagni di squadra) nella terribile notte di Zenica. Fortuna che c'è la squadra di club.

NAPOLI, LA SFIDANTE DELL'INTER. IL MILAN ORA DEVE GUARDARSI DIETRO

Napoli ora prova a crederci per lo scudetto, anche se l'Inter dista 7 punti. Il Milan ammaina definitivamente bandiera bianca: si potrebbe dire che Allegri lo aveva detto sin dall'inizio della stagione che il reale obiettivo era qualificarsi alla Champions League. Ora è ufficiale: serve guardarsi dietro e non più davanti.