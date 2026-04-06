Il Milan si scopre di colpo vulnerabile in trasferta. E negli scontri diretti

Seconda sconfitta esterna consecutiva per il Milan in questo campionato. Rossoneri che erano stati l'ultima squadra a cadere nelle gare esterne. Ancora un ko per 1-0, dopo quello subito contro la Lazio tre settimane fa. È pertanto da oltre un mese che il Diavolo non fa punti e non fa gol in trasferta, precisamente dal 1° marzo quando veniva espugnata Cremona nei minuti finali, grazie alle reti di Pavlovic e Leao.

Altro dato che salta all'occhio è un Milan che perde per la prima volta uno scontro diretto. La forza della squadra in questa stagione è aver fatto sempre grandi prestazioni e risultati, battendo due volte l'Inter, pareggiando contro la Juventus, battendo il Napoli all'andata, battendo la Roma a San Siro e pareggiando all'Olimpico, battendo il Como al "Sinigaglia" e pareggiando in casa e pareggiando sul campo dell'Atalanta.