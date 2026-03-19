Bari, Pucino: "Orgogliosi della prestazione. Con la Carrarese fondamentale vincere"

Il capitano del Bari Raffaele Pucino nel post gara ha commentato la sconfitta in rimonta subita contro il Frosinone masticando amaro per il risultato e soprattutto il secondo gol subito: "Prendere gol in questa maniera è un peccato. Abbiamo avuto un ottimo approccio alla gara, pur sapendo che davanti avevamo un top team. Dobbiamo essere orgogliosi della prestazione, qualche mese fa queste partite le avremmo perse con un passivo molto più ampio. - spiega il centrale come riporta Tuttobari.com - Quando si giocano queste gare bisogna essere perfetti e sfruttare tutte le occasioni che ti capitano. Attaccando in continuazione è difficile tenere il ritmo, ma bisogna difendere a testa bassa e concretizzare di più".

Spazio poi alle difficoltà della difesa: "La posizione di Oyono ci ha creato qualche difficoltà perché si spingeva sempre in avanti. Loro hanno questo atteggiamento molto offensivo anche nel difendere perché cercano subito la ripartenza, inoltre stanno facendo un campionato importante e l'hanno dimostrato quest'oggi".

Infine Pucino guarda a un altro scontro diretto come quello con la Carrarese: "A questo punto della stagione tutte le partite sono importanti, ma quella di domenica ha una fondamentale importanza. In casa stiamo ottenendo buoni risultati e la partita di domenica deve essere una conferma. Bisogna cercare di portare la vittoria a casa".