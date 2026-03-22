Bari, Pucino: "Secondo tempo inaccettabile, chiediamo scusa ai tifosi"

Parole dure quelle del capitano del Bari, Raffaele Pucino, dopo la pesante sconfitta contro la Carrarese. In conferenza stampa, il difensore non ha nascosto la delusione per una prestazione altalenante, culminata in un secondo tempo giudicato insufficiente sotto tutti i punti di vista.

“Sono tanto arrabbiato. Sono qui a nome di tutta la squadra per metterci la faccia e chiedere scusa per un secondo tempo così brutto”, ha dichiarato Pucino, sottolineando come la squadra abbia perso completamente il controllo della gara nella ripresa. Se nel primo tempo l’approccio era stato positivo, nella seconda frazione la squadra ha mostrato un crollo evidente.

Il capitano ha poi posto l’accento sull’aspetto mentale, individuato come uno dei principali fattori della sconfitta: “Il fattore mentale è andato dalla loro parte. Non è una giustificazione, ma è un limite che abbiamo dimostrato”. Una riflessione che evidenzia la necessità di maggiore solidità nei momenti chiave delle partite.

Pucino ha richiamato anche il senso di responsabilità del gruppo: “Dobbiamo prenderci tutte le responsabilità. Giochiamo in Serie B a Bari e dobbiamo avere l’umiltà di metterci la faccia”. Un messaggio chiaro rivolto sia all’interno dello spogliatoio sia all’ambiente esterno, con un pensiero rivolto ai tifosi che continuano a sostenere la squadra nonostante le difficoltà.

Infine, uno sguardo agli aspetti da migliorare: “Quando subisci un evento negativo sbandi, ma bisogna restare lucidi e reagire. Il secondo tempo è stato inaccettabile, dobbiamo lavorare per correggere questi limiti caratteriali”.