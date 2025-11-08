Catanzaro, Aquilani: "Blandi e superficiali. Fosse durata due ore, non avremmo vinto comunque"

Il Catanzaro cade contro l’Empoli alla Computer Gross Arena in virtù del rigore trasformato da Shpendi al minuto 59’. Calabresi mai davvero in partita e succubi del pressing organizzato dei toscani. Nonostante la superiorità numerica per l’espulsione di Popov sul finire del primo tempo, i giallorossi non sono mai riusciti ad imporre il proprio gioco, subendo anche la rete dello svantaggio con l’uomo in più. Si ferma così a tre la striscia di vittoria consecutive per le aquile del sud. Al termine della sfida, il tecnico Alberto Aquilani è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la partita. Di seguito le sue parole:

“Un passo indietro è dire poco, abbiamo fatto diversi passi dietro. Nel secondo tempo non possiamo fare una partita così blanda, così superficiale, con ‘il compitino’, ognuno faceva il compitino e poi hai abbassato il ritmo contro una squadra che si doveva solo difendere. Sarebbe stato meglio se fossimo rimasti in parità numerica, perché probabilmente saliva l’attenzione, saliva la voglia di stare un po’ più attenti, invece siamo stati apatici, abulici, abbiamo tirato pochissimo in porta, ci sono stati pochissimi spunti individuali. La palla sembrava che fosse per noi troppo pesante, ma non eravamo fenomeni ieri, non siamo dei brocchi oggi. Abbiamo fatto cinque cambi, abbiamo provato a mettere tutte le armi più offensive possibili in campo, ma non c’era verso. Poteva durare due ore e questa partita non l’avremmo vinta. Cassandro? Mi auguro che non sia niente di grave, però non è quello il motivo per cui abbiamo perso la partita".

Fonte: Passionecatanzaro.it