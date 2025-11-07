Catanzaro, Aquilani: “Squadra più matura. A Empoli servirà umiltà. Posso contare su tutti”

Alla vigilia della trasferta in casa dell'Empoli, Alberto Aquilani, tecnico del Catanzaro, ha parlato in conferenza stampa. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni:

"Si vedono miglioramenti in tutte le fasi, e questo significa che la squadra è più matura, che legge meglio le situazioni e copre meglio il campo. Questo magari deriva anche da uno spirito diverso, che si è visto in queste ultime partite. Io credo che i margini di crescita ci siano sempre: ci sono tanti aspetti dove sappiamo che possiamo migliorare".

Il tecnico si sofferma anche sull’approccio tattico: contro il Venezia la Aquile hanno tenuto un atteggiamento più accorto, ma secondo Aquilani non esiste un copione fisso: "Dipende sempre dal tipo di partita che affrontiamo. L’atteggiamento è sempre in base all’avversario che troviamo davanti. Ogni partita è a sé: noi cercheremo di fare la nostra, di leggere la gara e capire cosa serve in un determinato momento".

Sul fronte della formazione, Aquilani evidenzia la qualità e la profondità del gruppo: "Ho un gruppo molto numeroso, i giocatori mi mettono in difficoltà, ho sempre dubbi e questa è una cosa che mi fa piacere perché vuol dire che posso puntare su tutti".

Rispetto al momento delicato dell’Empoli, il tecnico giallorosso invita a non farsi ingannare dalla classifica. "L’Empoli è una buona squadra, che ha l’ambizione di salire di categoria. L’anno scorso era in Serie A, ha valori importanti e noi dovremo andare ad Empoli con l’umiltà che ci ha contraddistinto in queste partite".

Per Aquilani è fondamentale trovare continuità di risultati: "Abbiamo la sensazione di stare bene, e abbiamo sempre detto che nel calcio i risultati sono fondamentali".