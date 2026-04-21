TMW Besiktas, contatti per la conferma di El Bilal Touré dall'Atalanta. Per l'obbligo servono 9 gol

Il Besiktas ha intenzione di confermare El Bilal Touré per la prossima stagione. L'attaccante maliano è in prestito con diritto di riscatto in Turchia, che diventerebbe obbligo in caso dovesse arrivare a 15 gol in stagione. Per ora però ne ha segnati solo 6 - anche a causa di qualche problema fisico - e quindi difficilmente si verificherà questa condizione.

Però i bianconeri sono al lavoro per cercare di tenerlo comunque. Probabilmente con uno sconto rispetto ai 15 milioni di euro che erano stipulati con l'Atalanta, in questo momento a bilancio per una cifra superiore agli undici.

Nel giorno della sua presentazione, El Bilal Touré aveva parlato così. "Fin dal primo giorno ho notato che le persone sono molto amichevoli, sono stato accolto benissimo. Sono stato accolto bene fin dall'aeroporto". Questo è stato importante per me. Mi sono sentito amato e mi ha dato fiducia. Prima di tutto, grazie per l'accoglienza. Ho ricevuto molti messaggi sui social media. Mi hanno già accolto a braccia aperte. Ora tocca a me lavorare. Devo dimostrare di meritare di essere qui. Molti grandi giocatori hanno indossato questa maglia. Quindi, indossarla mi rende orgoglioso. Faccio il mio lavoro, faccio tutto ciò che mi chiede l'allenatore. Il mio ruolo è quello di attaccante. Naturalmente, il mio compito è segnare gol. Il mio obiettivo è sempre quello di aiutare la squadra".