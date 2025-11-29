Catanzaro-Virtus Entella, formazioni ufficiali: torna Petriccione dal primo minuto
Queste le formazioni ufficiali di Catanzaro-Virtus Entella, gara valida per la 14ª giornata di Serie B
CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Antonini, Cassandro; Favasuli, Rispoli, Petriccione, Pontisso, D’Alessandro; Cisse, Iemmello. A disposizione: Marietta, Pandolfi, Pittarello, Liberali, Di Chiara, Bettella, Oudin, Alesi, Buso, Frosinini, Di Francesco, Buglio. Allenatore: Alberto Aquilani.
VIRTUS ENTELLA (3-5-2): Colombi; Parodi, Marconi, Moretti; Di Mario, Franzoni, Benali, Dalla Vecchia, Bariti; Russo, Guiu Vilanova. A disposizione: Del Frate, Siaulys, Palomba, Nichetti, Lipani, Karic, Debenedetti, Fumagalli, Ankeye, Bottaro, Portanova. Allenatore: Andrea Chiappella.
