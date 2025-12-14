Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Catanzaro, Petriccione: “Siamo diventati squadra, ora sfruttiamo il momento positivo”

© foto di www.imagephotoagency.it
Luca Bargellini
Oggi alle 16:49Serie B
Luca Bargellini

Protagonista della conferenza stampa post partita di Catanzaro-Avellino, match di Serie B vinto dai calabresi di misura, Jacopo Petriccione ha analizzato la sfida del 'Ceravolo'. Ecco quanto evidenziato da CalcioCatanzaro: “È stata una grande prestazione, vincere in Serie B non è mai facile. L’Avellino è una squadra complicata da affrontare, perché chiude bene gli spazi e riparte in contropiede, ma siamo stati bravi a gestirla. Stiamo diventando sempre più gruppo e credo che la gente apprezzi proprio questo.

Le vittorie portano entusiasmo e fiducia. All’inizio non arrivavano, ma poi ci siamo sbloccati. Quando cominci a vincere, scendi in campo in modo diverso. Adesso siamo squadra, però non ci dimentichiamo da dove veniamo. Non era affatto scontato uscire da quel momento difficile, ora dobbiamo sfruttare questo periodo positivo.

Siamo una squadra che si esalta nel palleggiare. Era fisiologico che ci volesse un po’ di tempo: i risultati non arrivavano nonostante prestazioni importanti”. Petriccione non si nasconde neppure sul ruolo che sente di dover ricoprire all’interno dello spogliatoio. “Il mio modo di aiutare la squadra è essere un porto sicuro per i miei compagni. Ho trent’anni, devo prendermi le mie responsabilità nei momenti difficili e mi piace farlo.

Già l’anno scorso questa squadra era stata costruita per giocare a calcio. Inserire tanti giovani non è semplice, ma adesso abbiamo trovato un’identità importante. In questo campionato è dura fare punti, però oggi si va forte tutti i giorni in allenamento. È bellissimo lavorare in questo ambiente”.

