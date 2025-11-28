Cesena, Mignani dopo la vittoria nel derby: "Siamo felici. Questo è il premio che il gruppo si merita"

Nel post gara del derby vinto contro il Modena, l'allenatore del Cesena Michele Mignani è intervenuto in conferenza stampa per commentare la vittoria dei suoi ragazzi:

“Siamo felici, vittoria perfetta. Rigore parato dopo un primo tempo fatto bene, poi secondo tempo con un po’ di sofferenza ma sempre con lucidità. I ragazzi sono stati speciali. Questo è il premio che il gruppo si merita. Vittoria contro una squadra fortissima e completa, costruita alla grande dal portiere all’attaccante. Vittoria allegriana? Non mi offendo, per me è un maestro Allegri, allenatore stra-vincente. Primo tempo di grande qualità. Loro hanno intensità e qualità, ci siamo difesi con tutti quando era il momento di farlo. Poi ci vuole anche un pizzico di fortuna. Cesena a fine maggio? Non sono un veggente, ragioniamo di partita in partita. Non ha senso guardare oltre la prossima domenica. Siamo il Cesena, squadra umile che cerca di combattere e di andare oltre le sue possibilità“. A riportare le parole del tecnico bianconero i colleghi di pianetaserieb.it.