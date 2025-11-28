Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie B, colpaccio del Cesena: 1-0 al Modena e aggancio in classifica

Daniel Uccellieri
Oggi alle 22:27Serie B
Daniel Uccellieri

Il Cesena vince lo scontro d'alta classifica con il Modena, 1-0 il punteggio finale per la squadra di Mignani grazie alla rete di Blesa allo scadere del primo tempo, dopo che il Modena aveva sbagliato un calcio di rigore con Gliozzi. Con questo successo il Cesena aggancia il Modena a quota 26 punti.

SERIE B, 14ª GIORNATA
Venerdì 28 Novembre 2025
Cesena-Modena 1-0
43' Blesa
Sabato 29 Novembre 2025
Ore 15.00 Empoli - Bari
Ore 15.00 Pescara - Padova
Ore 15.00 Reggiana - Frosinone
Ore 15.00 SudTirol - Avellino
Ore 15.00 Venezia - Mantova
Ore 17.15 Catanzaro - Virtus Entella
Ore 19.30 Palermo - Carrarese
Domenica 30 Novembre 2025
Ore 15.00 Juve Stabia - Monza
Ore 17.15 Spezia - Sampdoria

CLASSIFICA
Monza 29
Modena 26*
Cesena 26*
Frosinone 25
Venezia 22
Palermo 19
Reggiana 17
Juve Stabia 17**
Empoli 17
Avellino 16
Carrarese 16
Catanzaro 16
Virtus Entella 15
Mantova 14
Padova 14
Südtirol 13
Bari 13**
Sampdoria 10
Pescara 9
Spezia 8

*una partita in più
** una partita in meno

