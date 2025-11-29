Inter, caccia a Koné. Ma non è quello della Roma. Nel mirino il centrocampista del Sassuolo
Attenzione al nome, perché stavolta l'Inter punta su un Koné diverso da quello che tutti si aspettavano. Secondo quanto riportato da L'Interista, i nerazzurri avrebbero chiesto informazioni su Ismael Kenneth Jordan Koné, centrocampista classe 2002 attualmente in prestito al Sassuolo dall'Olympique Marsiglia, e non su Manu Koné della Roma, più volte accostato ai nerazzurri.
Il giocatore canadese, 37 presenze e 4 gol con la nazionale, sta disputando un'ottima stagione in Emilia. Con un gol siglato contro l'Udinese.
Il Sassuolo lo ha prelevato dal Marsiglia in prestito oneroso per 2,5 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 10 milioni al verificarsi di determinate condizioni. Un'operazione complessiva da 12,5 milioni che potrebbe presto entrare nel radar nerazzurro.
