Napoli, per il centrocampo c’è il sogno Goretzka. In lista anche Frattesi, Atta e Frendrup. Inter, Caprile resta in pole position per il dopo Sommer. Il Galatasaray in pressing su Lookman

Il Napoli guarda sempre più a gennaio. La situazione infortuni relativa a De Bruyne e Anguissa ha portato a stabilire le priorità. Una di queste è proprio il centrocampo. L’idea è quella di intervenire con l’inserimento di un giocatore di qualità che possa subito alzare il livello. Già nei mesi scorsi il club azzurro ha sondato il terreno su vari profili e a breve deciderà su chi lanciarsi in maniera definitiva. Un’ipotesi all’estero è rappresentata da Goretzka. È chiaro che stiamo parlando di un giocatore di spessore internazionale, che farebbe proprio al caso del Napoli ma qui la strada è tutta in salita. Il Bayern infatti non ha alcuna intenzione di cederlo a gennaio e Goretzka non sta facendo alcuna pressione per andare via. La società azzurra però è pronta ad entrare in campo qualora ci dovesse essere una minima apertura. In Italia ci sono invece altre soluzioni. Una di queste porta a Frattesi. Con l’arrivo di Chivu l’ex Sassuolo pensava di avere più spazio, in realtà lo scenario non è poi cambiato più di tanto rispetto al recente passato.

Nelle ultime cinque partite di Serie A Frattesi ha infatti giocato trenta minuti, con quattro presenze fra Napoli, Fiorentina, Verona e Lazio, con il Milan gli è stato preferito Diouf. Anche qui vale lo stesso discorso fatto per Goretzka. Al Napoli piace molto ma è complicatissimo che si possa spostare nella sessione invernale. In serie A ci sono anche altre due opzioni. La prima porta ad Atta dell’Udinese che in questa prima parte di stagione sta facendo vedere grandi cose.

La famiglia Pozzo vuole blindarlo e la sua valutazione è già molto alta. Oltre a lui c’è Frendrup del Genoa.

Anche l’Inter è intenzionata a fare qualcosa a gennaio. Il discorso più concreto è quello che riguarda il difensore. La ricerca continua e i nerazzurri stanno completando il loro giro d’orizzonte per arrivare ad acquistare il profilo giusto. Gila della Lazio e Ordóñez del Bruges sono le ipotesi più calde ma nel mirino dei nerazzurri è finito anche Guehi del Crystal Palace, in passato seguito anche da Liverpool e Real Madrid. I costi sono molto elevati ma è un’altro nome da non sottovalutare.Anche sul fronte portiere l’Inter è molto attiva. L’addio di Sommer a giugno è sempre più probabile e il cerchio dei possibili sostituti si sta sempre più restringendo. In pole position resta decisamente Caprile, che in estate il Cagliari ha riscattato dal Napoli per 8 milioni di euro. Al momento è la soluzione che convince di più anche se la trattativa con la società rossoblù non è entrata nel vivo. È a proposito di Inter, si registrano i primi movimenti su Giovane, attaccante brasiliano classe 2003 in forza al Verona. Molti club si stanno muovendo su di lui, anche Napoli e Milan lo stanno monitorando con grande attenzione. Da capire ancora invece il futuro di Lookman, che rimane un uomo mercato. In estate l’Inter ha provato a prenderlo ma alla fine non è riuscita a soddisfare le richieste dell Atalanta. Il Galatasaray a gennaio è pronto a fare due acquisti importanti e punta a pescare proprio nel campionato italiano. Lookman è una prima scelta e il club turco è pronto a garantirgli un super ingaggio. Ma c’è da convincere l’Atalanta che al momento non ha ricevuto alcuna offerta.