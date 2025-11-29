Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Napoli, per il centrocampo c’è il sogno Goretzka. In lista anche Frattesi, Atta e Frendrup. Inter, Caprile resta in pole position per il dopo Sommer. Il Galatasaray in pressing su Lookman

Napoli, per il centrocampo c’è il sogno Goretzka. In lista anche Frattesi, Atta e Frendrup. Inter, Caprile resta in pole position per il dopo Sommer. Il Galatasaray in pressing su LookmanTUTTO mercato WEB
Oggi alle 00:00Editoriale
Niccolò Ceccarini

Il Napoli guarda sempre più a gennaio. La situazione infortuni relativa a De Bruyne e Anguissa ha portato a stabilire le priorità. Una di queste è proprio il centrocampo. L’idea è quella di intervenire con l’inserimento di un giocatore di qualità che possa subito alzare il livello. Già nei mesi scorsi il club azzurro ha sondato il terreno su vari profili e a breve deciderà su chi lanciarsi in maniera definitiva. Un’ipotesi all’estero è rappresentata da Goretzka. È chiaro che stiamo parlando di un giocatore di spessore internazionale, che farebbe proprio al caso del Napoli ma qui la strada è tutta in salita. Il Bayern infatti non ha alcuna intenzione di cederlo a gennaio e Goretzka non sta facendo alcuna pressione per andare via. La società azzurra però è pronta ad entrare in campo qualora ci dovesse essere una minima apertura. In Italia ci sono invece altre soluzioni. Una di queste porta a Frattesi. Con l’arrivo di Chivu l’ex Sassuolo pensava di avere più spazio, in realtà lo scenario non è poi cambiato più di tanto rispetto al recente passato.
Nelle ultime cinque partite di Serie A Frattesi ha infatti giocato trenta minuti, con quattro presenze fra Napoli, Fiorentina, Verona e Lazio, con il Milan gli è stato preferito Diouf. Anche qui vale lo stesso discorso fatto per Goretzka. Al Napoli piace molto ma è complicatissimo che si possa spostare nella sessione invernale. In serie A ci sono anche altre due opzioni. La prima porta ad Atta dell’Udinese che in questa prima parte di stagione sta facendo vedere grandi cose.

La famiglia Pozzo vuole blindarlo e la sua valutazione è già molto alta. Oltre a lui c’è Frendrup del Genoa.
Anche l’Inter è intenzionata a fare qualcosa a gennaio. Il discorso più concreto è quello che riguarda il difensore. La ricerca continua e i nerazzurri stanno completando il loro giro d’orizzonte per arrivare ad acquistare il profilo giusto. Gila della Lazio e Ordóñez del Bruges sono le ipotesi più calde ma nel mirino dei nerazzurri è finito anche Guehi del Crystal Palace, in passato seguito anche da Liverpool e Real Madrid. I costi sono molto elevati ma è un’altro nome da non sottovalutare.Anche sul fronte portiere l’Inter è molto attiva. L’addio di Sommer a giugno è sempre più probabile e il cerchio dei possibili sostituti si sta sempre più restringendo. In pole position resta decisamente Caprile, che in estate il Cagliari ha riscattato dal Napoli per 8 milioni di euro. Al momento è la soluzione che convince di più anche se la trattativa con la società rossoblù non è entrata nel vivo. È a proposito di Inter, si registrano i primi movimenti su Giovane, attaccante brasiliano classe 2003 in forza al Verona. Molti club si stanno muovendo su di lui, anche Napoli e Milan lo stanno monitorando con grande attenzione. Da capire ancora invece il futuro di Lookman, che rimane un uomo mercato. In estate l’Inter ha provato a prenderlo ma alla fine non è riuscita a soddisfare le richieste dell Atalanta. Il Galatasaray a gennaio è pronto a fare due acquisti importanti e punta a pescare proprio nel campionato italiano. Lookman è una prima scelta e il club turco è pronto a garantirgli un super ingaggio. Ma c’è da convincere l’Atalanta che al momento non ha ricevuto alcuna offerta.

Articoli correlati
Juventus, c’è anche l’idea Brozovic. Kessié un’altra opportunità. Hojbjerg o Hjulmand... Juventus, c’è anche l’idea Brozovic. Kessié un’altra opportunità. Hojbjerg o Hjulmand per l’estate. Occhi su Mendoza dell’Elche. La Roma forte su Zirkzee. Fiorentina, tutti i nomi per la difesa
Juventus si complica il rinnovo di Yildiz. Real Madrid, Chelsea e Arsenal alla finestra.... Juventus si complica il rinnovo di Yildiz. Real Madrid, Chelsea e Arsenal alla finestra. E spunta l’ipotesi Maignan. Inter, per la difesa avanza Gila ma piace anche Ordoñez del Bruges
Juventus, si ripensa a Frattesi. David a gennaio può partire: Chelsea e Tottenham... Juventus, si ripensa a Frattesi. David a gennaio può partire: Chelsea e Tottenham alla finestra. Milan, occhio anche a Fullkrug e Sorloth. Napoli, torna l’ipotesi Miretti. E per l’attacco c’è l’idea Alisson Santos
Altre notizie Editoriale
Napoli, per il centrocampo c’è il sogno Goretzka. In lista anche Frattesi, Atta e... Napoli, per il centrocampo c’è il sogno Goretzka. In lista anche Frattesi, Atta e Frendrup. Inter, Caprile resta in pole position per il dopo Sommer. Il Galatasaray in pressing su Lookman
Sarà la grande estate dei portieri sul mercato. Tutte le big sono pronte a cambiare... Sarà la grande estate dei portieri sul mercato. Tutte le big sono pronte a cambiare ma chi lo farà davvero? Nessuno è al sicuro e c'è un grande nome che farà scattare il domino: è la decisione sul rinnovo di contratto col Milan di Mike Maignan
Inter, altra beffa. E fa ancora più male. Cinque sconfitte in tre mesi sono troppe... Inter, altra beffa. E fa ancora più male. Cinque sconfitte in tre mesi sono troppe e le prestazioni non bastano. Il calcio italiano risponde alle critiche, con tre successi e otto gol. Gravina farà mai mea culpa?
Juve: comanda Yildiz. Milan: la volpe Allegri sa come si fa. Inter: la legge del... Juve: comanda Yildiz. Milan: la volpe Allegri sa come si fa. Inter: la legge del ghepardo e quella cattiveria in più. Napoli: McTominay è (sempre) la soluzione. E la lungimiranza di Como e Bologna
Quanto può durare il miracolo Roma? Così Gasperini ha trasformato una squadra incompleta... Quanto può durare il miracolo Roma? Così Gasperini ha trasformato una squadra incompleta nella prima della classe. A gennaio due possibili cessioni possono fare la differenza
Derby in contropiede: Milan Allegrissimo. La rivincita di un allenatore “bollito”.... Derby in contropiede: Milan Allegrissimo. La rivincita di un allenatore “bollito”. Maignan va fatto firmare. Inter, quanto spreco. Juve: Comolli ha sbagliato il mercato. Spalletti come Tudor
Conte si è ripreso il Napoli e la voglia di scudetto. Spalletti e Juve: il matrimonio... Conte si è ripreso il Napoli e la voglia di scudetto. Spalletti e Juve: il matrimonio non funziona. Un Var da rivedere. Dopo Zemanlandia ora c’é Italianolandia. Chivu e Allegri, un pari può bastare?
Juventus, c’è anche l’idea Brozovic. Kessié un’altra opportunità. Hojbjerg o Hjulmand... Juventus, c’è anche l’idea Brozovic. Kessié un’altra opportunità. Hojbjerg o Hjulmand per l’estate. Occhi su Mendoza dell’Elche. La Roma forte su Zirkzee. Fiorentina, tutti i nomi per la difesa
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Napoli, per il centrocampo c’è il sogno Goretzka. In lista anche Frattesi, Atta e Frendrup. Inter, Caprile resta in pole position per il dopo Sommer. Il Galatasaray in pressing su Lookman
Le più lette
1 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Palladini saluta la Sambenedettese
2 Napoli, per il centrocampo c’è il sogno Goretzka. In lista anche Frattesi, Atta e Frendrup. Inter, Caprile resta in pole position per il dopo Sommer. Il Galatasaray in pressing su Lookman
3 Coric: "Alla Roma costretto ad allenarmi a parte. Tiago Pinto mi ha messo in cattiva luce"
4 Como, Douvikas: "Mi sento sempre meglio. Europa? Ci proveremo, prima il 101% in ogni gara"
5 Milan, torna di moda Mateta: il bomber del Crystal Palace vuole l'Italia
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:05Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Coric: "Alla Roma costretto ad allenarmi a parte. Tiago Pinto mi ha messo in cattiva luce"
Immagine top news n.1 Serie A, 13^ giornata LIVE: chance Luis Henrique nell'Inter, gioca Conceicao
Immagine top news n.2 Como-Sassuolo 2-0, le pagelle: più Douvikas, meno Morata. Cose da Paz, Muric chiaroscuro
Immagine top news n.3 Serie A, la classifica aggiornata: il Como ora ha gli stessi punti dell'Inter, Sassuolo ko ma 9°
Immagine top news n.4 Ante Coric è tornato: "A Malta inizio di una nuova fase. Avevo pensato di smettere"
Immagine top news n.5 David Luiz segna, Pafos sogna: viaggio dentro la rivoluzione silenziosa di Cristiano Giaretta
Immagine top news n.6 Il caso Rimini ennesima ferita per il calcio italiano. FIGC e Covisoc: le regole siano più severe
Immagine top news n.7 Il giorno speciale di Alessandro Altobelli, cuore Inter e leggenda azzurra. Spillo festeggia 70 anni
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Ci sono due giocatori alla base del gioco di Fabregas di cui in pochi parlano Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Inter non cambia idea sul futuro di Chivu nonostante un altro ko in un big match
Immagine news podcast n.2 Tutto quel che c'è da sapere sul futuro di Nico Paz. Real, Como o... Una maxi offerta?
Immagine news podcast n.3 La mano di Allegri sul futuro del Milan. Così accelera i rinnovi
Immagine news podcast n.4 I big restano e due colpi in entrata. I piani Scudetto della Roma
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pagliari duro sull’esclusione del Rimini: “Inconcepibile, servono controlli più severi”
Immagine news Altre Notizie n.2 Fiorentina e lo sfogo di Dzeko nel post-AEK: il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Napoli, attento alla Roma. Fiorentina, Dzeko ha sbagliato"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Pruzzo si schiera contro Dzeko: "Ma quali appelli ai tifosi, pensasse a giocare"
Immagine news Serie A n.2 Inter, Martinez può partire: sul portiere spagnoli le mire del club che lo ha lanciato
Immagine news Serie A n.3 Inter, caccia a Koné. Ma non è quello della Roma. Nel mirino il centrocampista del Sassuolo
Immagine news Serie A n.4 Coric: "Alla Roma costretto ad allenarmi a parte. Tiago Pinto mi ha messo in cattiva luce"
Immagine news Serie A n.5 Milan, torna di moda Mateta: il bomber del Crystal Palace vuole l'Italia
Immagine news Serie A n.6 Como, Douvikas: "Mi sento sempre meglio. Europa? Ci proveremo, prima il 101% in ogni gara"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Cesena, Mignani dopo la vittoria nel derby: "Siamo felici. Questo è il premio che il gruppo si merita"
Immagine news Serie B n.2 Modena, Sottil dopo la sconfitta di Cesena: "C'è poco da commentare, abbiamo giocato in una porta sola"
Immagine news Serie B n.3 Panchine Serie B 2025/26: per il post Caserta, il Bari ha puntato sul ritorno di Vivarini
Immagine news Serie B n.4 I tifosi del Cesena contro il Rimini: "Meglio il Romagna Centro che 6 mesi di shopping in centro"
Immagine news Serie B n.5 Palermo-Carrarese, i convocati di Calabro: torna Arena, ancora out Accornero
Immagine news Serie B n.6 Cesena-Modena 1-0, le pagelle: Klinsmann l'eroe di serata, Gliozzi delude
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Palladini saluta la Sambenedettese
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, per la difesa spunta anche il nome di Dalle Mura del Cosenza
Immagine news Serie C n.3 Riccardo Gaucci: "Io e Giovanni Tedesco salveremo il Perugia"
Immagine news Serie C n.4 Modica: "La C italiana non è meglio di Malta. E quanti problemi ci sono"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, la Triestina ritrova la vittoria ma a fine novembre è ancora a -5 in classifica
Immagine news Serie C n.6 Casarano, risolto il contratto dell'attaccante Giancarlo Malcore
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Milan-Lazio, Allegri pronto a confermarsi contro le grandi
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Cagliari, bianconeri favoriti e Vlahovic pronto a colpire ancora
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Como-Sassuolo, in palio punti pesanti per il sogno Europa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Como femminile al Sinigaglia, Mazzantini: "Grande investimento della società per il settore"
Immagine news Calcio femminile n.2 Tutto pronto per la sfida agli USA: nella notte la prima delle due amichevoli dell'Italia
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia femminile, Linari: "Sono queste le gare che ci permettono di fare esperienza"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia femminile, Soncin: "Possiamo giocarcela con squadre che sembrava impossibile battere"
Immagine news Calcio femminile n.5 Cantore e l'esperienza USA: "Qui calcio più fisico e meno tattico. La mia velocità è dimezzata"
Immagine news Calcio femminile n.6 Il Tardini apre nuovamente al calcio femminile: ospiterà Parma-Lazio di Coppa Italia
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Le parole di Gabriele Gravina sono quello che ci meritiamo…