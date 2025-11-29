Salernitana, per la difesa spunta anche il nome di Dalle Mura del Cosenza
TUTTO mercato WEB
Era stato accostato alla Salernitana anche in estate, poi l'operazione non si concretizzò e Christian Dalle Mura è rimasto a Cosenza dove però potrebbe lasciare in questo mercato di gennaio. Poco spazio per l'ex Fiorentina e Reggina che così potrebbe cambiare maglia nel mercato di riparazione. Secondo quanto riferito da TuttoSalernitana, il suo nome è finito nel mirino della Salernitana che potrebbe interessarsi al difensore centrale.
Altre notizie Serie C
Editoriale di Niccolò Ceccarini Napoli, per il centrocampo c’è il sogno Goretzka. In lista anche Frattesi, Atta e Frendrup. Inter, Caprile resta in pole position per il dopo Sommer. Il Galatasaray in pressing su Lookman
Le più lette
2 Napoli, per il centrocampo c’è il sogno Goretzka. In lista anche Frattesi, Atta e Frendrup. Inter, Caprile resta in pole position per il dopo Sommer. Il Galatasaray in pressing su Lookman
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Cesena, Mignani dopo la vittoria nel derby: "Siamo felici. Questo è il premio che il gruppo si merita"
Modena, Sottil dopo la sconfitta di Cesena: "C'è poco da commentare, abbiamo giocato in una porta sola"
Serie C
Pronostici
Calcio femminile