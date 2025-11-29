Salernitana, per la difesa spunta anche il nome di Dalle Mura del Cosenza

Era stato accostato alla Salernitana anche in estate, poi l'operazione non si concretizzò e Christian Dalle Mura è rimasto a Cosenza dove però potrebbe lasciare in questo mercato di gennaio. Poco spazio per l'ex Fiorentina e Reggina che così potrebbe cambiare maglia nel mercato di riparazione. Secondo quanto riferito da TuttoSalernitana, il suo nome è finito nel mirino della Salernitana che potrebbe interessarsi al difensore centrale.