I tifosi del Cesena contro il Rimini: "Meglio il Romagna Centro che 6 mesi di shopping in centro"
La Curva Mare del Cesena, durante la sfida contro il Modena, ha esposto uno striscione di sfottò rivolto al Rimini. I rivali biancorossi sono infatti stati esclusi dalla Serie C a stagione in corso a causa delle gravi inadempienze finanziarie e di una situazione societaria ormai compromessa. Il messaggio, particolarmente pungente, recitava: “Meglio il Romagna Centro che 6 mesi di shopping in centro”. Una stoccata pesante, soprattutto considerando che i tifosi riminesi resteranno senza squadra da sostenere fino al termine della stagione.
