Cesena-Modena 1-0, le pagelle: Klinsmann l'eroe di serata, Gliozzi delude

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:39Serie B
Lorenzo De Angelis

RISULTATO FINALE: CESENA-MODENA 1-0

CESENA

Klinsmann 8.5 - L’eroe della serata. Prima para il rigore su Gliozzi, poi serve l’assist a Blesa e si rende protagonista di un altro paio di interventi importanti.
Ciofi 6 - Bene a gestire e non soffrire mai le avanzate avversarie.
Zaro 6.5 - Un gigante, di statura e di fatto. Annulla prima Gliozzi e poi Pedro Mendes.
Mangraviti 5.5 - Partita macchiata da quell’intervento goffo di avambraccio che gli sarebbe potuto costare caro.
Ciervo 6.5 - Una spina nel fianco costante nella difesa del Modena, che non ne riesce praticamente mai a leggere gli inserimenti. Dal 90’ Diao S.V.
Berti 6 - Partita di qualità del 14 bianconero, sempre nel vivo nell’azione dei suoi. Dal 79’ Adamo S.V.
Castagnetti 6.5 - Orchestra nel migliore dei modi la mediana di Mignani, soprattutto in fase di non possesso. La traversa gli nega la seconda rete stagionale. Dal 90’ Guidi S.V.
Francesconi 6 - Punto di riferimento della mediana del Cesena.
Frabotta 6 - Zanimacchia lo annulla, ma se in fase offensiva arranca in quella difensiva si conferma l’arma in più di questo Cesena.
Blesa 7.5 - Porta in vantaggio i suoi con l’unica occasione che gli è capitata tra i piedi. Decisivo non solo in zona gol, ma anche in fase difensiva. Dal 63' Olivieri 6 - Svolge il compito che gli è stato affidato, ovvero quello di far risalire e rifiatare la squadra quando necessario.
Shpendi 5.5 - In ombra rispetto alle aspettative. Non si è praticamente mai reso pericoloso. Dal 79’ Bastoni 6 - Ha cercato la rete del weekend con quel tentativo di tacco poco prima del recupero, ripetendosi poco dopo con un pallonetto finito però alto sopra la traversa.

Michele Mignani 7 - La sua squadra conferma l’ottimo momento di forma vincendo il derby e raggiungendo al secondo posto in classifica proprio il Modena, alimentando ulteriormente i sogni e le speranze di una piazza intera.

MODENA

Chichizola 5.5 - Poteva fare meglio in occasione del gol di Blesa.
Tonoli 6 - Partita attenta e senza troppe sbavature.
Adorni 4 - Un disastro in occasione del gol di Blesa che ha deciso la partita.
Nieling 5.5 - I pericoli principali arrivano dal suo lato. Non la migliore delle prestazioni.
Zanimacchia 6 - Uno dei migliori fra i suoi. Non soffre praticamente mai le avanzate di Frabotta confermando le migliorie in fase difensiva. Dal 74’ Bayuku 5.5 - Esegue il compitino senza eccellere più di tanto.
Sersanti 5.5 - Bene in fase di ripiego. Rivedibile invece in supporto dell’attacco. Dal 54’ Pyyhtia 5.5 - Ingresso in campo anonimo il suo.
Santoro 5.5 - Ha sofferto e non poco la gabbia che il Cesena ha costruito ad hoc per lui, calando di ritmo e precisione insieme ai suoi compagni di squadra. Dal 74’ Caso 6 - Al suo ritorno in campo non sfigura assolutamente, andando in più occasioni vicino al gol del pari.
Gerli 6.5 - Il migliore tra i suoi. Da capitano esemplare quale è, è l'ultimo a mollare, sia in fase di attacco che soprattutto in quella difensiva, dove si è reso protagonista di un paio di chiusure importantissime.
Zampano 5 - Non è praticamente mai riuscito a sfondare sulla sinistra.
Defrel 5 - Da un giocatore come lui ci si aspettava tutt’altra prestazione. Completamente annullato dalla difesa del Cesena. Dal 55’ Massolin 6 - il suo ingresso in campo ha dato quel quid, quella velocità ed imprevedibilità alle manovre offensive del Modena, diventato più pericoloso con lui in campo.
Gliozzi 4.5 - Il rigore sbagliato l’unico tiro pericoloso in porta della sua partita. Dal 74’ Pedro Mendes 5 - Sottil si aspettava una scossa dal suo ingresso in campo, ma invece il portoghese non ha mai calciato in porta in 15 minuti più recupero di partita.

Andrea Sottil 5 - Il suo Modena non sa più vincere.

