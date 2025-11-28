Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Casarano, risolto il contratto dell'attaccante Giancarlo Malcore

Daniel Uccellieri
Oggi alle 22:19
Daniel Uccellieri

La società Casarano calcio comunica di aver risolto consensualmente il contratto che legava il calciatore Giancarlo Malcore ai colori rossazzurri.

Il presidente Antonio Filograna, a nome suo personale e della società desidera ringraziare Giancarlo Malcore per l’impegno, la professionalità e la dedizione dimostrate durante il periodo trascorso con la maglia rossazzurra, culminato con la storica promozione in Serie C, grazie anche ai suoi 17 gol realizzati, augurandogli le migliori fortune professionali.

