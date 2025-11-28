Ufficiale
Casarano, risolto il contratto dell'attaccante Giancarlo Malcore
La società Casarano calcio comunica di aver risolto consensualmente il contratto che legava il calciatore Giancarlo Malcore ai colori rossazzurri.
Il presidente Antonio Filograna, a nome suo personale e della società desidera ringraziare Giancarlo Malcore per l’impegno, la professionalità e la dedizione dimostrate durante il periodo trascorso con la maglia rossazzurra, culminato con la storica promozione in Serie C, grazie anche ai suoi 17 gol realizzati, augurandogli le migliori fortune professionali.
