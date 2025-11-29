Milan, torna di moda Mateta: il bomber del Crystal Palace vuole l'Italia

Il Milan torna a pensare a Jean-Philippe Mateta per rinforzare l'attacco. Il centravanti francese classe 1997 del Crystal Palace è un nome che i rossoneri seguono già dalla scorsa sessione estiva e in queste ore l'ipotesi si è riaccesa con forza.

A parlarne è stato l'esperto di mercato Fabrizio Romano nel suo ultimo video YouTube confermando l'interesse reciproco e rivelando un dettaglio importante: il giocatore avrebbe il desiderio di giocare in Italia nel corso della sua carriera, elemento che potrebbe facilitare l'operazione.

Il club di via Aldo Rossi monitora la situazione con attenzione, ma molto dipenderà dalle richieste economiche del Crystal Palace. Gli inglesi non lasceranno partire facilmente uno dei loro uomini di punta, e servirà un'offerta convincente per strappare il sì. Il Milan resta alla finestra, pronto a valutare l'opportunità concreta di affondare il colpo.