Riccardo Gaucci: "Io e Giovanni Tedesco salveremo il Perugia"

Riccardo Gaucci, consulente del presidente per la parte sportiva del Perugia, è stato intervistato da Gazzetta.it:

Gaucci, di nuovo i bianconeri, come quel 14 maggio 2000.

“Adesso però lottiamo per salvarci in Serie C e l’U23 è una formazione di giovani talenti. Venticinque anni fa era tutta un’altra partita: il diluvio del Curi, Collina arbitro, Mazzone e Ancelotti in panchina. Vincemmo con un gol di Calori e la Lazio si aggiudicò lo scudetto”.

Oggi con Tedesco la squadra sembra aver finalmente cambiato marcia.

“Siamo terzultimi con 12 punti, vogliamo uscire dalle sabbie mobili e riportare il Perugia dove merita. Con il mister ci conosciamo da tanto: da giocatore ha indossato la fascia da capitano. Ha anche segnato il gol in finale di Coppa Intertoto contro il Wolfsburg. Abbiamo lavorato insieme anche a Malta con il Floriana. Era l’uomo giusto per ripartire”.