Serie A, la classifica aggiornata: il Como ora ha gli stessi punti dell'Inter, Sassuolo ko ma 9°
Il Como di mister Cesc Fabregas vince anche contro il Sassuolo, agganciando Inter e Bologna a quota 24 punti, in piena lotta Champions League. Neroverdi fermi invece a quota 17, comunque in nona posizione. Di seguito la classifica aggiornata di Serie A dopo la prima gara valida per il 13° turno:
Roma 27 (12 partite giocate)
Milan 25 (12)
Napoli 25 (12)
Inter 24 (12)
Bologna 24 (12)
Como 24 (13)
Juventus 20 (12)
Lazio 18 (12)
Sassuolo 17 (13)
Udinese 15 (12)
Cremonese 14 (12)
Torino 14 (12)
Atalanta 13 (12)
Cagliari 11 (12)
Parma 11 (12)
Pisa 10 (12)
Lecce 10 (12)
Genoa 8 (12)
Fiorentina 6 (12)
Verona 6 (12)
