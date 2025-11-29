Entusiasmo Milan, emergenza Lazio: il punto della vigilia sul big match di questo sabato

Milan-Lazio è sicuramente la partita per eccellenza di questo sabato 29 novembre, almeno per quanto riguarda il 13° turno di Serie A. Il Diavolo ci arriva sulle ali della vittoria nel derby, una spinta emotiva che Massimiliano Allegri vuole trasformare in continuità di risultati. Per questo ripartirà dall’undici che ha battuto l’Inter, con l’unica eccezione dell’assenza di Christian Pulisic. Il ballottaggio per sostituirlo - Loftus-Cheek o Nkunku - resta il vero rebus della vigilia, tutto il resto appare già definito.

Le parole di Allegri in conferenza

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico rossonero ha mantenuto i piedi per terra: "Tutte le partite andrebbero affrontate come se avessimo di fronte grandi squadre. La Lazio negli ultimi 10 anni ha vinto tanti trofei, è una squadra che ha fatto la Champions, è di valore e ben allenata". E ancora: "In sette punti al momento ci sono sette squadre con la Lazio che sta rientrando, è stata sottovalutata, Sarri sta facendo un ottimo lavoro. Non hanno fatto mercato, hanno avuto infortuni, per noi sabato sarà una partita difficile, perché è una squadra ben organizzata che sembra che ti conceda ma ti concede poco. Hanno la possibilità di rientrare nel giro Champions. La vittoria nel derby è stata meravigliosa, però basta".

Lazio in emergenza

Dall’altra parte la Lazio torna a San Siro ancora in emergenza. Senza Rovella e Cataldi, Sarri ridisegna la regia affidandola a Vecino, alla prima da titolare in questa stagione, mentre in attacco Boulaye Dia guiderà il tridente con Zaccagni e Isaksen. Castellanos partirà dalla panchina, mentre Tavares è in vantaggio su Pellegrini sulla sinistra.