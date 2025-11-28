Modena, Sottil dopo la sconfitta di Cesena: "C'è poco da commentare, abbiamo giocato in una porta sola"
Nel post partita di Cesena-Modena, mister Andrea Sottil ha così commentato la sconfitta della sua formazione, che si è vista raggiungere in classifica al secondo posto di questa Serie BKT proprio dai bianconeri:
“Lo avevo già capito, ma oggi ho avuto l’ennesima conferma che questo Modena è davvero forte, è una sconfitta in cui c’è davvero poco da commentare, abbiamo giocato in una porta sola. È stata una bella partita, purtroppo vinta da loro su una nostra defezione. Adesso avremo due giorni di riposo che ci serviranno per sbollire un po’, poi ce ne saranno otto per preparare la gara con il Catanzaro”. A riportare le parole del tecnico del Modena i colleghi di tuttob.com.
Cesena, Mignani dopo la vittoria nel derby: "Siamo felici. Questo è il premio che il gruppo si merita"
