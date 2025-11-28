TMW Radio Massimo Orlando: "Napoli, attento alla Roma. Fiorentina, Dzeko ha sbagliato"

L'ex calciatore Massimo Orlando ha parlato dei temi di giornata a TMW Radio, durante Maracanà.

Milan-Lazio, che partita dobbiamo aspettarci?

"Ho sentito Sarri, ha detto cose interessanti. Che pensava di avere più difficoltà, ma va detto infatti che la Lazio sta facendo molto bene ora. Il Milan è una squadra che fatica se deve fare la partita. Non credo che la Lazio gli permetterà di giocare come con l'Inter, lasciandogli dei spazi in ripartenza. M iaspetto una partita molto tattica, dove Sarri è molto più preparato di Allegri".

Chivu e Spalletti, segnali contrastanti in Europa:

"Spalletti non credo abbia fatto niente di clamoroso se non mettere dentro i più forti, quelli che ti fanno la differenza. A Firenze è andato per non prenderle e c'ero rimasto male, vista la Viola in che condizioni è. Conceicao è fondamentale, devi trovare una soluzione perché giochi sempre, fa la differenza uno come lui. Credo che piano piano stia aggiustando la Juve. Per quanto riguarda Chivu, un po' di sfortuna c'è ora. Tante cose gli sono girate nel verso sbagliato. Cosa fare per migliorare? Serve più cattiveria, ma rinuncia al 3-5-2 o ad altro? Io credo che al di là dei risultati contro le big, ci sia anche una componente di episodi che non sono girati a suo favore".

Roma-Napoli big match di giornata:

"Ho commentato la Roma e devo dire che gioca veramente un grande calcio. Gli avversari non c'hanno capito più nulla a un certo punto. Mancherà Gasperini, che dal campo può correggere alcune situazioni, però fossi nel Napoli sarei molto preoccupato. Serve essere in grande giornata per battere la Roma".

Fiorentina, come commenta le parole di Dzeko nel post-Aek?

"Ha detto una cagata, concettualmente può essere anche giusto ma i tifosi in 13 partite non hanno mai visto vincere la Viola. Una squadra che non gioca a calcio, appena prende gol va in difficoltà, tirare in ballo i tifosi mi sembra esagerato. Con una piazza in ebollizione avrei tirato in ballo altre cose ma non i tifosi. La Fiorentina gioca col 3-5-2 da inizio campionato, non fa niente, cosa aspettano a cambiare modulo e a ridare un po' di stabilità a una squadra che è fragile? Più che aiuto al pubblico, che comunque è avvilito da questa situazione, io credo che dovrebbero andare dall'allenatore e provare a chiedere una soluzione diversa".