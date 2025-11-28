TMW Radio Fiorentina e lo sfogo di Dzeko nel post-AEK: il commento degli ospiti

Edin Dzeko chiede l'aiuto dei tifosi. Dopo la sconfitta con l'Aek Atene, l'attaccante della Fiorentina ha ammesso: "Possiamo dire che facciamo ca..re? Sì è vero ma non è possibile che dopo ogni episodio contrario i tifosi ci fischino. Io magari domani non ci sarò, ma tanti di questi ragazzi sì. Non giochiamo bene lo so, però durante la partita così non va". Ecco cosa ne pensano le voci di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "Si parlava di Champions a inizio anno, di alzare l'asticella, di un ottimo mercato. L'arrivo di Pioli ha scatenato la fantasia dei tifosi, poi sul campo scopri cose diverse. E' legittima la rabbia dei tifosi, che hanno sostenuto finora la squadra. E' normale che venga meno la fiducia. Se un tifoso sente certe parole a inizio anno non si aspetta una Fiorentina così. Le parole di Dzeko le capisco fino a un certo punto, non doveva dirle ora. Ora se ne esce tutti insieme, compatti. La verità però è questa, che se ti fischiano a uno stop pure è finita...".

Daniele Garbo: "Il colpevole era stato identificato in Pioli, ora è cambiato e sono finiti gli alibi per i giocatori. Dzeko non ha detto nulla di male, ha voluto dare uno scossa all'ambiente. Capisco la delusione dei tifosi, ma fischiare sempre poi alla fine non è giusto e detto da Dzeko, che ha quell'esperienza...".

Massimo Bonanni: "Non so quanto quelle dichiarazioni portino un vantaggio ai giocatori. Il suo modo di parlare ieri è stato forte nei confronti della squadra, ma era palese che ce l'avesse contro chi fischiava. Di certo in questo momento a Firenze non è difficile giocare solo la partita, ma anche vivere la quotidianità in generale. I giocatori sono a disagio anche quanto escono, per quanto faccia parte del loro lavoro".

Simone Braglia: "Sarei stato zitto, non avrei, al di là del contenuto e dell'autocritica, tirato in ballo certe cose. Quando c'è un momento delicato, devi reagire non con le parole".

Massimo Orlando: "Ha detto una cagata, concettualmente può essere anche giusto ma i tifosi in 13 partite non hanno mai visto vincere la Viola. Una squadra che non gioca a calcio, appena prende gol va in difficoltà, tirare in ballo i tifosi mi sembra esagerato. Con una piazza in ebollizione avrei tirato in ballo altre cose ma non i tifosi".