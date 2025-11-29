Pruzzo si schiera contro Dzeko: "Ma quali appelli ai tifosi, pensasse a giocare"

Roberto Pruzzo, ex attaccante della Fiorentina, si è schierato contro le parole di Edin Dzeko, attaccante attuale del club viola, dopo la sconfitta contro l'AEK Atene, attraverso i microfoni di Radio Radio:

“È dall’inizio della stagione che fanno appelli al pubblico. La Fiorentina non ha vinto una partita in campionato ed è in una condizione che non sembra nemmeno sia cambiato l’allenatore. A Firenze sono già passati da situazioni del genere. I calciatori giocassero a calcio, ma cosa ti vuoi appellare ai tifosi.

La Fiorentina è in una situazione drammatica a livello di partecipazione della squadra, a Firenze non se lo sanno spiegare. È tutta la stagione che fanno appelli ai tifosi che invece ci sono sempre stati. 92 milioni spesi sul mercato, quinto monte ingaggi, sono stati confermati i big, che devono fare? A Firenze manca tutto. Se alla 13a partita non la becchi mai e fai gli appelli ai tifosi, allora sei fuori strada”.