29 novembre 1899, il Barcellona viene fondato da Hans-Max Gamper. Chiamato Joan in Spagna

Il 29 novembre del 1899 nasce uno dei club più straordinari al Mondo. L'idea è di uno svizzero, Hans-Max Gamper, che decide di fondare il Football Barcellona. Gamper era arrivato un anno prima in Catalogna, dove si era stabilito. Ad accompagnarlo nell'impresa c'è l'amico Walter Wild, che sarà anche il primo presidente della società.

Poco più di un mese prima, il 22 ottobre, era stato Gamper (che in Spagna chiamano Joan) a far pubblicare un annuncio su Los Deportes, giornale sportivo, per organizzare delle partite "Il nostro amico e collega signor Hans Gamper, della sezione Foot-Vall della 'Sociedad Los Deportes' ed ex campione svizzero, desideroso di poter organizzare alcune partite a Barcellona, chiede a tutti coloro che amano il suddetto sport a rivolgersi nei suoi confronti, degnandosi di passare presso questa redazione il martedì e il venerdì sera dalle 21 alle 23". L'antesignano di Fubles, insomma. L'annuncio finisce nella sezione "Varie", in fondo alla pagina, ma trova un grande riscontro presso la città.

Proprio grazie a questo successo, un mese dopo viene fondato il Barça. Il colore ufficiale è un omaggio al Basilea, per cui Gamper aveva giocato da ragazzo. La maglia della scorsa stagione, esattamente spaccata a metà, era un riferimento a quella della fondazione, mentre ora le strisce sono tornare preponderanti.