Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Esclusiva TMW

Ante Coric è tornato: "A Malta inizio di una nuova fase. Avevo pensato di smettere"

Ante Coric è tornato: "A Malta inizio di una nuova fase. Avevo pensato di smettere"TUTTO mercato WEB
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 19:42Serie A
Gaetano Mocciaro

La notte di Conference League ci ha regalato la favola Hamrun Spartans, prima squadra maltese a vincere una partita in una competizione europea. Tra i grandi protagonisti una delle più interessanti promesse degli anni scorsi, transitata anche in Italia: Ante Coric. Il croato ha segnato la rete del definitivo 3-1, tornando a gioire in Europa dopo 9 anni. Una liberazione per un grande talento inespresso, che ha passato momenti complicati che lo hanno anche portato a pensare al ritiro. Ai microfoni di Tuttomercatoweb si racconta:

Ante Coric, prima domanda: come stai?
"Alla grande. Ho trovato continuità, sto giocando anche 90' interi. Nell'ultima partita ero reduce da un problema e sono partito dalla panchina, alla fine sono entrato nei minuti finali e ho sfruttato un bel contropiede. L'aver segnato mi ha dato una gioia immensa, che non provavo da tempo. Non saprei nemmeno descriverla. E spero che sia l'inizio di una nuova fase della carriera".

L'ultimo tuo gol in Europa fu 9 anni fa
"Contro la Dinamo Tbilisi, era nelle qualificazioni. Ma un gol nel torneo vero e proprio, l'Europa League, l'ho segnato ancora prima, ormai 11 anni fa. E chi lo scorda: contro l'Astra Giurgiu, avevo 17 anni ed ero il più giovane giocatore del calcio croato ad aver segnato in una competizione europea. E in termini europei solo Lukaku e Tielemans furono più precoci. Ora il mio record croato è stato battuto".

Parli di una nuova fase della carriera. Malta è il posto ideale?
"La miglior scelta possibile. Qui ho trovato quello che cercavo: giocare con continuità, ritrovare il ritmo partita, ritrovare serenità. E mi sento amato, sento la fiducia di tutti. Vivere qui poi è bello, per il clima e la gente".

Cosa ti ha portato a Malta?
"Sono stato fermo a lungo, ho avuto un serio problema alla schiena che mi ha costretto a sottopormi a intervento chirurgico. Quando sono tornato ho avuto qualche chiamata, ma era evidente che i club non fossero sicuri del mio stati di salute. Insomma, si percepivano le perplessità. Al contrario quando il presidente dell'Hamrun Spartans mi ha chiamato e mi ha parlato di questa eventualità, mi ha fatto davvero sentire importante. Lui come l'allenatore. Mi hanno presentato un'offerta concreta e sebbene fossero consapevoli del tipo di operazione avuta mi hanno fatto il contratto il giorno dopo. Io dal canto mio mi sono detto: 'Perché no?'".

Hai avuto paura di non poter tornare a giocare?
"Sì, il pensiero c'era. Sono quegli infortuni che ti fanno valutare anche di appendere le scarpe al chiodo. Quando sono tornato in Croazia, avevo giocato tutte le partite col Rudes. Poi c'è stata l'opportunità di andare al Varazdin, speravo potesse essere un trampolino di lancio. Ho iniziato a provare dolore alla schiena, gli antidolorifici non funzionavano e un giorno non potevo alzarmi dal letto. Quando mi hanno controllato hanno disposto immediatamente per l'intervento chirurgico".

Possiamo dire che il problema ora è alle spalle
"Sì, da cinque mesi non sento nulla. Sto bene. Ma lo ammetto, è stato un periodo terribile e grazie alle persone vicine che mi hanno aiutato ne sono uscito".

Dove ti vedi fra un anno?
"Non voglio pensarci troppo. Ora sono a Malta e mi vedo a Malta, dove cerco di fare del mio meglio".

Il tuo nome in Italia è legato al tuo periodo alla Roma. Decisamente poco fortunato: tre presenze. Perché hai giocato così poco?
"Tante volte me l'hanno chiesto, non so trovare una risposta. Non ho avuto una chance e questo è un dato di fatto, ma perché non l'abbia avuta non lo so. Eppure quando ero arrivato parlavano di me come un grande talento. Mi ha portato Monchi che dopo quattro mesi è andato via. Già nel corso della prima stagione chiesi di andare in prestito, me lo negarono".

Come mai?
"Mi risposero: no, sei giovane, avrai la tua chance. Crediamo in te, in Bianda, in Justin Kluivert. Mi dicevano anche che mi allenavo bene, che ero un bravo ragazzo, di non preoccuparmi. Poi però il campo non lo vedevo. Se mi avessero detto: 'Ci dispiace, non sei da Roma' lo avrei capito e invece niente, a un certo punto nessuno parlava con me".

Il prestito è arrivato l'anno dopo, all'Almeria. Il primo di una lunga serie: VVV-Venlo, Olimpija, Zurigo. In Svizzera vinci pure il campionato
"A Zurigo ho fatto bene, speravo di essere riscattato ma Tiago Pinto ha chiesto troppi soldi. Evidentemente mi voleva dirottare in un club di suo gradimento, mentre con gli altri non si metteva nemmeno a parlare. A un certo punto mi ha fatto passare per un giocatore attaccato ai soldi, che non se ne voleva andare per quello. Cosa peraltro non vera".

Non c'è stato modo di confrontarsi?
"Macché. Non ho mai visto Tiago Pinto di persona".

E così sei rimasto un anno senza giocare, stagione 2022/23
"Terribile. Io e Bianda ad allenarci da soli, con il preparatore. Fine. Non c'era modo di parlare con nessuno. Mourinho ad esempio mai visto".

Cosa ti hanno lasciato queste esperienze?
"Amarezza, ma mi hanno fortificato. Sia il periodo alla Roma che gli infortuni. Sicuramente sono esperienze che mi hanno fortificato e ora sono felice".

La Roma la segui ancora?
"Sempre, sono rimasto un tifoso dei giallorossi e ho un gran ricordo dei suoi tifosi, eccezionali".

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Notte storica per Malta, 1° successo in Conference: la firma di un italiano e un... Notte storica per Malta, 1° successo in Conference: la firma di un italiano e un ex Roma
La parabola di Ante Coric: "Mi sentivo come Yamal, ma poi a Roma non ero più un calciatore"... La parabola di Ante Coric: "Mi sentivo come Yamal, ma poi a Roma non ero più un calciatore"
C'è sempre una prima volta: Malta ai gironi di Conference. Grazie a un italiano (e... C'è sempre una prima volta: Malta ai gironi di Conference. Grazie a un italiano (e Coric)
Altre notizie Serie A
Lo Monaco: “Napoli quasi imbattibile. Conte ha ritrovato gli esterni e la squadra... Lo Monaco: “Napoli quasi imbattibile. Conte ha ritrovato gli esterni e la squadra si è svegliata”
Roma-Napoli, Policano: “I giallorossi non resteranno lì per caso. Ecco chi vedo da... Roma-Napoli, Policano: “I giallorossi non resteranno lì per caso. Ecco chi vedo da Scudetto”
Ante Coric è tornato: "A Malta inizio di una nuova fase. Avevo pensato di smettere"... Esclusiva TMWAnte Coric è tornato: "A Malta inizio di una nuova fase. Avevo pensato di smettere"
Lobotka: "Momento non facile prima della sosta". Poi parla del big match con la Roma... Lobotka: "Momento non facile prima della sosta". Poi parla del big match con la Roma
Il Pafos attende già la sfida con la Juve, Giaretta: "Finora abbiamo perso solo col... TMWIl Pafos attende già la sfida con la Juve, Giaretta: "Finora abbiamo perso solo col Bayern..."
Luis Alberto: "Tornare alla Lazio? Se chiama Sarri ci penso. Se chiama Lotito no"... Luis Alberto: "Tornare alla Lazio? Se chiama Sarri ci penso. Se chiama Lotito no"
Genoa-Hellas Verona, i convocati di Zanetti: a centrocampo assente Akpa-Akpro Genoa-Hellas Verona, i convocati di Zanetti: a centrocampo assente Akpa-Akpro
Totti: "Dybala non può fare il falso 9. Spero che qualcuno, il prima possibile, prenda... Totti: "Dybala non può fare il falso 9. Spero che qualcuno, il prima possibile, prenda la 10"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Sarà la grande estate dei portieri sul mercato. Tutte le big sono pronte a cambiare ma chi lo farà davvero? Nessuno è al sicuro e c'è un grande nome che farà scattare il domino: è la decisione sul rinnovo di contratto col Milan di Mike Maignan
Le più lette
1 Quote vincente Europa League, le scommesse aggiornate sull'ex Coppa Uefa
2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Palladini saluta la Sambenedettese
3 Ranking UEFA per il 5° posto Champions, l'Italia si avvicina alla seconda posizione
4 Panchine Serie B 2025/26: per il post Caserta, il Bari ha puntato sul ritorno di Vivarini
5 Sarà la grande estate dei portieri sul mercato. Tutte le big sono pronte a cambiare ma chi lo farà davvero? Nessuno è al sicuro e c'è un grande nome che farà scattare il domino: è la decisione sul rinnovo di contratto col Milan di Mike Maignan
Ora in radio
Football rewind 19:05Football rewind live!
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli
EuroMaracanà 19:35EuroMaracanà
EuroMaracanà
Repliche 20:05Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Ante Coric è tornato: "A Malta inizio di una nuova fase. Avevo pensato di smettere"
Immagine top news n.1 Serie A, 13^ giornata LIVE: chance Luis Henrique nell'Inter, gioca Conceicao
Immagine top news n.2 David Luiz segna, Pafos sogna: viaggio dentro la rivoluzione silenziosa di Cristiano Giaretta
Immagine top news n.3 Il caso Rimini ennesima ferita per il calcio italiano. FIGC e Covisoc: le regole siano più severe
Immagine top news n.4 Il giorno speciale di Alessandro Altobelli, cuore Inter e leggenda azzurra. Spillo festeggia 70 anni
Immagine top news n.5 Ranking UEFA per il 5° posto Champions, l'Italia si avvicina alla seconda posizione
Immagine top news n.6 El Aynaoui alla Roma sta diventando qualcosa di più di una costosa seconda scelta
Immagine top news n.7 Così le top leghe europee nelle Coppe - A sorpresa svettano Ligue 1 e Serie A
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Ci sono due giocatori alla base del gioco di Fabregas di cui in pochi parlano Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Inter non cambia idea sul futuro di Chivu nonostante un altro ko in un big match
Immagine news podcast n.2 Tutto quel che c'è da sapere sul futuro di Nico Paz. Real, Como o... Una maxi offerta?
Immagine news podcast n.3 La mano di Allegri sul futuro del Milan. Così accelera i rinnovi
Immagine news podcast n.4 I big restano e due colpi in entrata. I piani Scudetto della Roma
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pagliari duro sull’esclusione del Rimini: “Inconcepibile, servono controlli più severi”
Immagine news Altre Notizie n.2 Fiorentina e lo sfogo di Dzeko nel post-AEK: il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Napoli, attento alla Roma. Fiorentina, Dzeko ha sbagliato"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Roma-Napoli, Policano: “I giallorossi non resteranno lì per caso. Ecco chi vedo da Scudetto”
Immagine news Serie A n.2 Ante Coric è tornato: "A Malta inizio di una nuova fase. Avevo pensato di smettere"
Immagine news Serie A n.3 Lobotka: "Con la Roma gara perfetta per verificare la nostra crescita". Poi parla del nuovo modulo
Immagine news Serie A n.4 Il Pafos attende già la sfida con la Juve, Giaretta: "Finora abbiamo perso solo col Bayern..."
Immagine news Serie A n.5 Luis Alberto: "Tornare alla Lazio? Se chiama Sarri ci penso. Se chiama Lotito no"
Immagine news Serie A n.6 Genoa-Hellas Verona, i convocati di Zanetti: a centrocampo assente Akpa-Akpro
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Modena, doppia assenza contro il Cesena: assenti Di Mariano e Dellavalle
Immagine news Serie B n.2 Cesena-Modena, formazioni ufficiali: Shpendi sfida Defrel, Di Mariano out per febbre
Immagine news Serie B n.3 Reggiana, Dionigi: "Frosinone grande squadra, ma noi siamo in salute"
Immagine news Serie B n.4 Venezia-Mantova, i convocati di Stroppa: torna a disposizione Haps
Immagine news Serie B n.5 Juve Stabia società solida, lunedì assemblea dei soci e ricapitalizzazione
Immagine news Serie B n.6 Empoli-Bari, i convocati di Vivarini: ci sono Dorval e Pereiro, out Maggiore
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pagliari duro sull’esclusione del Rimini: “Inconcepibile, servono controlli più severi”
Immagine news Serie C n.2 Coppa Italia Serie C, sono 10 i giocatori fermati per un turno
Immagine news Serie C n.3 Rimini escluso, Biagioni: "Il sistema dei controlli è ridicolo, si sapeva dall'estate"
Immagine news Serie C n.4 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Palladini saluta la Sambenedettese
Immagine news Serie C n.5 Rimini escluso dalla C, l'ex Regini: "Chi ha sbagliato deve pagare per il bene del calcio"
Immagine news Serie C n.6 Sambenedettese, è addio con mister Palladini: panchina affidata momentaneamente a Mancinelli
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Juventus-Cagliari, bianconeri favoriti e Vlahovic pronto a colpire ancora
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Como-Sassuolo, in palio punti pesanti per il sogno Europa
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Midtjylland, all'Olimpico arriva la rivelazione danese
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Como femminile al Sinigaglia, Mazzantini: "Grande investimento della società per il settore"
Immagine news Calcio femminile n.2 Tutto pronto per la sfida agli USA: nella notte la prima delle due amichevoli dell'Italia
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia femminile, Linari: "Sono queste le gare che ci permettono di fare esperienza"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia femminile, Soncin: "Possiamo giocarcela con squadre che sembrava impossibile battere"
Immagine news Calcio femminile n.5 Cantore e l'esperienza USA: "Qui calcio più fisico e meno tattico. La mia velocità è dimezzata"
Immagine news Calcio femminile n.6 Il Tardini apre nuovamente al calcio femminile: ospiterà Parma-Lazio di Coppa Italia
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Le parole di Gabriele Gravina sono quello che ci meritiamo…