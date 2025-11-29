Inter, Martinez può partire: sul portiere spagnoli le mire del club che lo ha lanciato
Potrebbero separarsi nel corso di una delle prossime sessioni di mercato le strade di Josep Martinez e dell'Inter. Stando a quanto riportato da L'Interista il portiere spagnolo ex Genoa, sarebbe finito nel mirino nel mirino di un club spagnolo.
Si tratta, nello specifico, del Las Palmas, società attualmente in Segunda Division, nella quale è emerso per la prima volta sul palcoscenico del calcio più importante fra il 2017 e il 2020, prima di approdare al Lipsia.
Martinez (27) è arrivato in Nerazzurro la scorsa estate dopo un biennio in Liguria: per lui finora 12 presenze e 7 Clean Sheet a referto.
