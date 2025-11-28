TMW Modica: "La C italiana non è meglio di Malta. E quanti problemi ci sono"

Nel corso della lunga intervista concessa a Tuttomercatoweb (QUI L'INTEGRALE), l'allenatore dell'Hamrun Spartans, Giacomo Modica, ha parlato della differenza tra la Serie C italiana e il calcio maltese

L'ultima esperienza prima di Malta è stata a Messina

"Il primo anno è stato bello, abbiamo fatto un calcio positivo, propositivo e importante, peraltro spendendo molto meno di molte squadre e nonostante ciò abbiamo rischiato di andare ai playoff. Poi nel corso del biennio sono emerse delle difficoltà che la società ha incontrato, abbiamo vissuto situazioni anche inaccettabili, come girare per cercare i campi di allenamento. È stato un percorso formativo ma stressante, tanto che ho avuto una paralisi temporanea da stress. Ma il passato è passato, ci sono cose che vanno a lieto fine e sono felice di essere a Malta".

Cosa ha pensato quando gli si è presentata l'opportunità di allenare a Malta?

"Anzitutto ringrazio la società che mi ha voluto fortemente. Quando è uscita questa possibilità ho preso del tempo perché la vedevo come tanti in Italia dove Malta viene visto come un campionato anomalo, diciamo. Ma mi allettava l'idea di fare i preliminari di Champions League e a 61 anni volevo provare l'esperienza. Mi ci sono tuffato e sono felice di averlo fatto. Il calcio mi sta regalando soddisfazioni che non ho potuto prendermi in Italia".

Da qualche anno gli allenatori italiani preferiscono emigrare invece che allenare in C

"Sono convinto che se hai passione e voglia, alla fine i campi sono uguali dappertutto. Cambia magari la qualità e l'organizzazione. Sono felice e mi rende orgoglioso il fatto che insieme ai ragazzi e lo staff stiamo dando un contributo al calcio maltese. E visti i problemi che ci sono nella Serie C italiana, tolti alcuni club, a un certo punto uno si chiede: ma chi me lo fa fare? Per questo mi sento di consigliare a tutti la scelta che ho fatto".

Il livello qualitativo a Malta com'è?

"Io credo che togliendo le big, poi il livello della Serie C italiana non sia superiore a quello della Premier League maltese".