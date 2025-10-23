Dagasso: "Con la Nazionale U21 ho ritrovato il Baldini di Pescara: stessa intensità"

"È stato bellissimo poter tornare in Nazionale e fare questi 10 giorni col gruppo e col mister, poi entrare e fare gol è stata un’emozione bellissima. Vestire la maglia dell’Italia è da sempre un mio sogno": così, come si legge sul Corriere dello Sport in edicola quest'oggi, il centrocampista del Pescara e della Nazionale italia U21 Matteo Dagasso.

Reduce appunto all'esperienza in azzurro, dove ha ritrovato anche l'attuale CT Silvio Baldini, con il quale il calciatore ha condiviso la passata stagione proprio a Pescara, culminata con la promozione in Serie B a margine dei playoff vinto contro la Ternana. Proprio sul Commissario Tecnico, ecco le parole di Dagasso, che ricorda poi anche un altro allenatore: "Il mister è come l’avevo lasciato: stessa intensità. È sempre lui. Ringrazio e saluto anche Zeman che è stato il primo a credere in me".

Non manca quindi una nota alla formazione abruzzese, e al match andato con la Carrarese, dove - dice il centrocampista - il Pescara non è partito bene ma è stato bravo a rimanere in partita. Nessun dramma, quindi, anche l'anno scorso il Delfino ha vissuto un momento buio che ha poi dato una grande svolta alla stagione. Ora il pensiero è solo alla Virtus Entella: "Dobbiamo provare a vincere. Poi avremo Avellino, Palermo e Monza. Gare dure ma è un torneo in cui puoi vincere e perdere con qualsiasi avversario".