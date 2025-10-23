C'è un diktat di Allegri che a Milanello seguono tutti e che va oltre il calciomercato

A Milanello, la parola Scudetto si può pronunciare. Non è vietata. Ma deve pensare solo e soltanto in una determinata maniera: pensando che il tricolore lo si può vincere solo se si pensa partita dopo partita. È questo il diktat di Massimiliano Allegri: 'pensiamo partita dopo partita, proviamo a vincere ogni partita, e poi a marzo si vedrà dove saremo'.

Le parole di Tomori

Lo ha confermato anche Fikayo Tomori nella sua.intervista a SportMediaset: "C'è un ambiente positivo, ma sempre il mister ci dice di concentrarci sulla prossima partita ed è quello che stiamo facendo per restare al primo posto. Abbiamo la sensazione che ci sia un buon gruppo, che ha la mentalità di giocare partita per partita. Ora c'è il Pisa, poi l'Atalanta, poi la Roma: pensiamo ad ogni partita che giochiamo, come ci dice il mister. Poi è presto per dire 'Vinciamo lo Scudetto'. In questo momento siamo ben posizionati. C'è una partita contro il Pisa in cui dimostrare che siamo forti".

Questione rinnovo

Per quanto riguarda il centrale inglese, l'attenzione è anche sulla questione rinnovo, dato che il suo contratto è in scadenza nel 2027. Lui, però, non ci pensa troppo: "Come ho sempre detto da quando sono arrivato, il Milan è un grande club e finché dalla dirigenza non mi dicono 'Adesso basta', io resto qua, ho una casa qua. Non ho pensato onestamente troppo al rinnovo di contratto, perché voglio pensare alla prossima partita come vuole il mister. Poi, quando mi chiederanno del contratto, ci penserò". il diktat di Allegri, insomma, è chiaro. E tutti lo seguono.