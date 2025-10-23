Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Braglia: "Perugia a un punto di non ritorno. Serve compattarsi per uscirne da uomini veri"

Braglia: "Perugia a un punto di non ritorno. Serve compattarsi per uscirne da uomini veri"TUTTO mercato WEB
© foto di Andrea Rosito
Claudia Marrone
ieri alle 12:19Serie C
Claudia Marrone
A Tutta C
Ascolta il podcast
TMW Radio / A Tutta C
00:00
/
00:00

Le sue dimissioni erano state rassegnate già nel weekend dopo la gara contro il Pineto, ma il club le ha accettato solo ieri, e così mister Piero Braglia è 'libero' dal contratto che lo legava al Perugia. E proprio l'allenatore, è intervenuto nel corso della mattinata di TMW Radio, all'interno del programma dedicato alla Serie C, A Tutta C.

Queste, le sue parole: "Con il Rimini non c’entro nulla, appena mi sono reso conto di alcune situazioni, me ne sono andato. Mi dispiace per i ragazzi, ma le difficoltà lì continuano. Perugia è un’altra storia: ci abbiamo messo tanto, ma in cinque partite sono arrivate cinque sconfitte, credo fosse giusto fare un passo indietro. Quando non riesci a incidere, è corretto farsi da parte".

Non credo però sia sempre colpa dell’allenatore. Forse è un'assunzione di responsabilità, alle volte anche la squadra dovrebbe prendersela.
"Devo però riconoscere che nessuno mi aveva parlato di esonero, parlavo tranquillamente con il direttore prima e dopo la partita. Il problema nasce da situazioni che si trascinano, e quando capisci che non riesci a risolverle, è giusto fermarsi. Per rispetto della città e dei tifosi. A me piace lavorare, portare avanti le mie idee, ma quando vedo che non ci riesco, preferisco farmi da parte. Che poi ci sia assunzione di responsabilità fra tutte le componenti, quello dovrebbe far parte del calcio, però chi paga poi - e faccio un discorso in generale - è sempre l'allenatore: funziona così, soprattutto in Italia, meno all'estero. Inutile girarci intorno".

Forse perché in Italia siamo 'figli dei risultati': si giudica il punteggio, non il lavoro.
"Esatto. Io posso solo ringraziare lo staff, che si è calato completamente nel mio modo di lavorare. Abbiamo fatto, secondo me, un ottimo lavoro e mi auguro che paghi nel tempo: i ragazzi meritano risultati migliori, ma il calcio è anche questo, ci sono situazioni imponderabili. Quando capisci che non riesci a venirne fuori, devi fare un passo indietro. Il Perugia, se al Rimini restituissero i punti, sarebbe ultimo. È giusto che ognuno faccia un esame di coscienza".

La rosa non sembra però da ultimo posto. Il problema del Perugia è forse più mentale?
"Con i nomi, però, non si va da nessuna parte. Io ho vinto diversi campionati partendo da non favorito, avendo davanti cinque, sei, anche dieci squadre più accreditate. In campo, però, non scendono i nomi: servono persone che corrono, che sono disponibili al sacrificio, che hanno voglia di andare oltre e di metterci il cuore. Sono le solite cose che dicono tutti gli allenatori, lo so, e infatti mi viene anche da sorridere nel ripeterle. L’unica cosa che posso dire è che devono davvero capire di essere arrivati a un punto di non ritorno: devono unirsi, fare le cose per bene e venirne fuori tutti insieme, da uomini quali sono".

Anche perché retrocedere in Serie D complica un po’ i piani, non solo per un discorso societario. Uscire dalle sabbie mobili di certi campionati non è mai una cosa immediata o agevole, anche se magari una squadra ha un grande nome. Basta guardare piazze come Siena o Livorno...
"Nel calcio non è mai semplice vincere: in ogni girone ne vince solo una e c’è sempre qualche sorpresa. Credo comunque che il Perugia non meriti di retrocedere, considerata la città, il nome, la gloria, la storia e tutto ciò che è stato fatto in passato. Però il passato, in questi momenti, conta poco: conta il presente, che riguarda chiaramente la squadra e l’unione che deve avere ora con il nuovo allenatore. Ho visto che nel club sono arrivati anche Novellino e Gauci, auguro loro di riuscire a venir fuori da una situazione onestamente non facile. Ma sono convinto che da lunedì faranno di tutto per riuscirci".

Sono chiamati a una sfida comunque non semplice contro un’altra formazione che sta vivendo una stagione un po’ altalenante: il Livorno.
"Tutte le squadre sono difficili. Non esistono partite facili o più difficili, una squadra deve solo giocare al massimo delle proprie possibilità, dimostrare di averlo fatto e poi, quando ha la coscienza a posto, è tutto regolare. Il problema arriva quando si pensa di non aver fatto il massimo e i risultati sono quelli che sono: in quel caso è ancora peggio. Ripeto però che il Perugia ha tutte le potenzialità per venirne fuori".

Vorrei portare l’attenzione su un altro tema, quello dell’FVS. Dopo dieci giornate, questo strumento tecnologico continua a suscitare qualche polemica, che si è vista anche nel campionato di Serie A femminile, Lei, che ha avuto modo di rapportarsi con questa tecnologia, come la vede?
"Onestamente a me non piace. Si vede solo la parte finale della situazione, c’è una telecamera e basta, l’immagine è solo marginale e a volte nemmeno si capisce cosa si stia chiedendo. E ci sono troppe interruzioni. La tecnologia dovrebbe aiutare il calcio, ma penso che questo succeda in Serie A e Serie B. Sotto questi livelli, invece, con la telecamera si finisce per giudicare e fermare le partite anche per 5-8 minuti, e con recuperi di 15-20 minuti. E non è questo positivo, soprattutto ora che arriverà l'inverno: stare fermi per troppo tempo e ripartire subito dopo, con il freddo, l’umidità e tutto il resto rischia di portare più infortuni".

Articoli correlati
Braglia: "Con le pause date dall'FVS, in inverno si rischiano molti più infortuni"... Braglia: "Con le pause date dall'FVS, in inverno si rischiano molti più infortuni"
Il Perugia accetta le dimissioni di mister Braglia: la nota della società umbra Il Perugia accetta le dimissioni di mister Braglia: la nota della società umbra
Perugia, momento complicatissimo e Braglia si dimette: "Così non si può andare avanti"... Perugia, momento complicatissimo e Braglia si dimette: "Così non si può andare avanti"
Altre notizie Serie C
La Ternana al Gialappa’s Show: non passa inosservata la performance di Ferrero La Ternana al Gialappa’s Show: non passa inosservata la performance di Ferrero
Torna in campo la Serie C. Questa sera al via l'11ª giornata del campionato di terza... Torna in campo la Serie C. Questa sera al via l'11ª giornata del campionato di terza serie
Cavesa, ancora una trasferta senza tifosi: divieto di vendita dei tagliandi per Picerno... Cavesa, ancora una trasferta senza tifosi: divieto di vendita dei tagliandi per Picerno
Catania, Pastore: "Peccato non avere i tifosi in trasferta. Col Benevento fondamentale,... Catania, Pastore: "Peccato non avere i tifosi in trasferta. Col Benevento fondamentale, ma non decisiva"
Audace Cerignola, Visentin condannato a sei anni per violenza sessuale di gruppo Audace Cerignola, Visentin condannato a sei anni per violenza sessuale di gruppo
Salernitana, Faggiano: "Catania e Benevento favorite. Noi forti, ma tutti nuovi" Salernitana, Faggiano: "Catania e Benevento favorite. Noi forti, ma tutti nuovi"
Avellino, De Cristofaro torna dopo otto mesi: domani rientra con la Primavera Avellino, De Cristofaro torna dopo otto mesi: domani rientra con la Primavera
Spettatori Serie C: 50% in più rispetto a 3 anni fa. Aumento del 10% sullo scorso... Spettatori Serie C: 50% in più rispetto a 3 anni fa. Aumento del 10% sullo scorso anno
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio La verità che si nasconde dietro le lamentele di Conte e Tudor: l'Inter è l'unica vera eccellenza italiana in Champions League. I messaggi degli allenatori anche per cambiare la rotta nelle strategie di mercato
Le più lette
1 La verità che si nasconde dietro le lamentele di Conte e Tudor: l'Inter è l'unica vera eccellenza italiana in Champions League. I messaggi degli allenatori anche per cambiare la rotta nelle strategie di mercato
2 Ivan Zazzaroni: "Napoli, non è stato distrutto nulla. Milan non ancora da Scudetto"
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 23 ottobre
4 Henry critico: "Se pensi alla Juve pensi a una squadra che lotta. Ora manca tutto questo"
5 Roma, Gasperini: "Kone era abbastanza zoppicante. Attaccanti in difficoltà mentale? Non esiste"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Un solo recuperato nel Milan, ma che stravolge la formazione anti Pisa
Immagine top news n.1 L'Inter è rinata dalla difesa all'attacco. Chivu pronto a sfidare il Napoli
Immagine top news n.2 Europa e Conference League, tutti i risultati della serata e le due classifiche
Immagine top news n.3 Battuta d'arresto impronosticabile per la Roma: quarto ko casalingo, vince il Viktoria Plzen
Immagine top news n.4 Ranking UEFA, corsa al 5° posto Champions: ecco com'è messa l'Italia
Immagine top news n.5 Dybala: "Roma moscia". E Gasperini non è d'accordo: "Mosci sì, ma solo nelle conclusioni"
Immagine top news n.6 Roma, Gasperini: "Bisogna farsi un po' di esami di coscienza davanti, ci sono problemi evidenti"
Immagine top news n.7 La Roma cade male in Europa: il Plzen espugna l'Olimpico, primi fischi per Gasperini
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché Zirkzee è quello di cui Gasperini e la Roma hanno bisogno Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tudor ha fatto all-in sul futuro. Ora lui e i giocatori dimostrino di essere da Juve
Immagine news podcast n.2 Tutti davano la Cremonese già per spacciata. Il primo capolavoro di Nicola
Immagine news podcast n.3 La Fiorentina è in crisi: come ne uscirà? Pioli e Pradè hanno già trovato la via
Immagine news podcast n.4 Mateo Retegui smentisce tutti sul valore del campionato dell'Arabia Saudita
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Antonio Paganin: "Napoli, Conte soffre il doppio impegno. E sull'Inter dico..."
Immagine news Altre Notizie n.2 De Canio: "Napoli, per Conte pesano diverse assenze. Spero torni subito Hojlund"
Immagine news Serie C n.3 Firicano: "L'Arezzo ha dimostrato una chiara supremazia, è la favorita per la promozione"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Roma-Viktoria Plzen 1-2, Gasperini ancora ko in Europa League: i gol e gli highlights
Immagine news Serie A n.2 Genoa, Ekhator l'ennesimo gioiello della Cantera: e il club è pronto al rinnovo di contratto
Immagine news Serie A n.3 Lazio, aria ancora tesa a Formello: nessun incontro chiarificatore tra Sarri e dirigenza
Immagine news Serie A n.4 Inter ancora con la vecchia guardia nella prima rivincita col Napoli: solo due big sono out
Immagine news Serie A n.5 Prandelli consiglia Tudor: "Se non hai il campionissimo, devi far crescere la squadra"
Immagine news Serie A n.6 Florian Wirtz non va al Bayern Monaco? Nasce un'opportunità: è Lennart Karl
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Amauri ricorda il Palermo e Zamparini: "Faceva il pazzo in conferenza, ma ci diceva di non ascoltarlo"
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, nuovo innesto nello staff tecnico: c'è Vanderloock come data analyst
Immagine news Serie B n.3 Serie B, al via questa sera la 9ª giornata. C'è Catanzaro-Palermo, occhi su alcune panchine
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Modena-Empoli: canarini per difendere il primato, Dionisi per la prima gioia
Immagine news Serie B n.5 Padova, slitta il rientro in campo del Papu Gomez? Forfait quasi certo contro la Juve Stabia
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Bedin: "Dobbiamo alimentare i rapporti tra professionisti e dilettanti"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 La Ternana al Gialappa’s Show: non passa inosservata la performance di Ferrero
Immagine news Serie C n.2 Torna in campo la Serie C. Questa sera al via l'11ª giornata del campionato di terza serie
Immagine news Serie C n.3 Cavesa, ancora una trasferta senza tifosi: divieto di vendita dei tagliandi per Picerno
Immagine news Serie C n.4 Catania, Pastore: "Peccato non avere i tifosi in trasferta. Col Benevento fondamentale, ma non decisiva"
Immagine news Serie C n.5 Audace Cerignola, Visentin condannato a sei anni per violenza sessuale di gruppo
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, Faggiano: "Catania e Benevento favorite. Noi forti, ma tutti nuovi"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Da Schatzer e Galli fino a Cherubini e Sciabica. La carica dei talenti della Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia Femminile, Greggi: "Sfide come quella al Giappone ci servono per crescere"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia Femminile, Soncin: "Esclusione Giacinti dal raduno? Ha avuto le sue spiegazioni"
Immagine news Calcio femminile n.4 Galli meglio di Giugliano: è la miglior marcatrice azzurra in un Mondiale Under 17
Immagine news Calcio femminile n.5 Bonansea: "La nuova Champions aiuta a crescere. FVS? Se usato bene è d'aiuto a tutte"
Immagine news Calcio femminile n.6 Obiettivo centrato per l'Italia U17: Galli trascina le Azzurrine agli ottavi del Mondiale
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Meroni, la "farfalla granata" che riuscì ad incantare gli italiani Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 La visione di Ratcliffe è corretta? Un allenatore va giudicato su più anni?