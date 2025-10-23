Vicario da pazzi, azzurro tenebra per Conte: Top&Flop della 3^ giornata di Champions

Si è conclusa ieri sera la 3^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2025/2026, di seguito le tre migliori e le tre peggiori cose viste nelle partite di questo turno.

TOP

Gigio è in ottima compagnia: che Vicario! Il Tottenham esce senza perdere da Monte Carlo e a Londra immaginano un monumento per Guglielmo Vicario. Quattro miracoli, allo Stade Louis II, per l’estremo difensore italiano (2,68 gli xG evitati). “Ci ha salvati”, ha detto il tecnico degli Spurs, Thomas Frank. Se anche non ci fosse Donnarumma - e per fortuna c’è - l’Italia avrebbe comunque uno dei migliori portieri al mondo.

C’è solo l’Inter. E meno male. Battere i belgi dell’Union Saint-Gilloise non passerà alla storia, ma il 4-0 dei nerazzurri di Cristian Chivu è l’unico sorriso del calcio italiano nella due giorni di Champions League. Dopo tre giornate, i vicecampioni d’Europa - suona strano dirlo ripensando al 5-0 di Monaco, ma è così - viaggiano a bottino pieno: nove punti, nove gol segnati, unica squadra insieme all’Arsenal ad averne subiti zero.

Si è svegliato il Liverpool. Tutti ne sono convinti: c’è un gigante che dorme, nelle retrovie della maxi-classifica della Champions. Dopo quattro sconfitte consecutive considerando tutte le competizioni, i Reds alzano la testa con il 5-1 di Francoforte all’Eintracht. Se il PSG (7-2 a Leverkusen) continua a fare un altro sport, il principale sfidante al trono di Luis Enrique potrebbe essere proprio Arne Slot. Per quanto ha speso in estate - 365 milioni di euro solo per il trio Isak/Wirts/Ekitike - ci mancherebbe altro.

FLOP

Il Napoli dei troppi acquisti per Conte. Flop è quasi un complimento. Il PSV passeggia sui campioni d’Italia come se nulla fosse, e le difficoltà vengono a galla: De Bruyne sembra un pesce fuor d’acqua, Lang si toglie massi dalla scarpa, Neres passeggia per Amsterdam dicendo di preferirla a Napoli. Conte tenta il solito giochino del rumore dei nemici - e incredibilmente si lamenta dei troppi acquisti -, ma torna in Italia con un sacco di problemi.

Il gran ritorno di Mourinho non sta funzionando. A Lisbona hanno aspettato 25 anni per rivederlo su quella panchina, ma il Benfica è molto poco Special. Il 3-0 in casa del Newcastle relega i lusitani all’ultimo posto in classifica, e anche in campionato lo 0-0 con il Porto non è bastato a convincere i tifosi che sia la stagione giusta.

C’era una volta il Cholo. Seconda scoppola inglese per l’Atlético Madrid, che a Londra ne prende quattro dall’Arsenal dopo il ko con il Liverpool all’esordio. In campionato, i biancorossi di Diego Simeone hanno già otto punti di ritardo dalla prima posizione. E i prossimi incroci di Champions, pur potenzialmente alla portata, sono tutti insidiosi. Occhio.