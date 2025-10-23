Dolomiti Bellunesi, Agosti: "Mondiale U20 una delle più belle esperienze vissute nel calcio"

Di ritorno dal Mondiale Under 20, l'esterno della Dolomiti Bellunesi Louis Agosti ha parlato ai canali ufficiali del club: "L’esperienza in Sud America è stata semplicemente incredibile. A livello personale, è una delle più belle che abbia mai vissuto nel calcio, qualcosa che non dimenticherò mai. Indossare la maglia dell’Australia è una sensazione fantastica. Ogni volta che lo faccio, provo un’emozione difficile da descrivere.

Sapevamo che all’esordio, contro l’Italia, non sarebbe stata una gara facile, ma credo che avremmo meritato qualcosa in più: almeno un punto, se non addirittura la vittoria. Non è andata così, abbiamo perso 1-0, però a volte il calcio è questo. Non mi ha sorpreso, invece, il successo del Marocco: tutte le selezioni presenti in Cile erano forti e la formazione marocchina era sicuramente da tenere d’occhio".