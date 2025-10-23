Serie C, i marcatori: dopo Juve NG-Campobasso, Salvemini (Benevento) rimane in vetta
Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 22 ottobre, sono definitivamente andati completamente in archivio 10 turni del campionato di Serie C, con l'11ª giornata ormai alle porte: doveva però essere recuperato il match del Girone B tra Juventus Next Gen e Campobasso, e ieri lo stesso è andato in scena, con la vittoria della formazione rossoblù corsara al 'Moccagatta' nei minuti di recupero. 0-1, il risultato finale del confronto. Si completa dunque il quadro, e continua a prendere forma la classifica marcatori, di cui riportiamo le prime cinque posizioni di ogni raggruppamento, ricordando che il numero tra parentesi indica i calci di rigori calciati.
Di seguito la classifica marcatori aggiornata:
GIRONE A
7 gol: Rauti (Vicenza)
5 gol: La Gumina (2; Inter U23)
4 gol: Di Molfetta (1; Union Brescia), Fabbro (Virtus Verona), Giannotti (Trento), Maistrello (Union Brescia), Mastroianni (1; Pro Patria), Minesso (Arzignano), Morra (1; Vicenza), Sipos (1; Lecco)
3 gol: Bertoli (1; Ospitaletto), Comi (Pro Vercelli), Da Graca (Novara), Dore (Pergolettese), Lombardi (AlbinoLeffe), Malotti (2; Lumezzane), Morselli (Alcione), Rolando (Lumezzane), Spagnoli (Union Brescia), Spinaccè (Inter U23), Stuckler (1; Vicenza), Udoh (Pro Patria), Vertainen (Triestina)
2 gol: Akammadu (Giana Erminio), Alcides (Dolomiti Bellunesi), Anelli (Renate), Boffelli (Arzignano), Capone (1; Trento), Cazzadori (Union Brescia), Clemenza (Dolomiti Bellunesi), Delcarro (Renate), Fiordilino (Inter U23), Furrer (Lecco), Gaddini (Cittadella), Gobbi (Ospitaletto), Gualandris (Ospitaletto), Gunduz (Triestina), Ionita (Triestina), Kamate (Inter U23), Lupinetti (AlbinoLeffe), Mallahi (Pro Vercelli), Mandelli (AlbinoLeffe), Metlika (Lecco), Mignanelli (Dolomiti Bellunesi), Parlati (AlbinoLeffe), Parker (Pergolettese), Patanè (Virtus Verona), Pellegrini (1; Trento), Pirola (Alcione), Rada (Vicenza), Spalluto (1; Renate), Toci (Dolomiti Bellunesi), Toffanin (Virtus Verona), Topalovic (Inter U23), Zanellato (Lecco)
GIRONE B
6 gol: D’Uffizi (Ascoli), Tenkorang (Ravenna)
5 gol: Bifulco (Campobasso), Bruzzaniti (1; Pineto), Eusepi (1; Sambenedettese), Tavernelli (Arezzo)
4 gol: Bellini (Pianese), Cortesi (Carpi), Dubickas (Ternana), Gori (1; Ascoli), Leonetti (1; Campobasso), Spini (Ravenna), Varela (Arezzo)
3 gol: Bernardotto (1; Guidonia Montecelio), Deme (Juventus NG), Ferrante (Ternana), Luciani (Ravenna), Motti (Ravenna), Musso (Torres), Pattarello (1; Arezzo), Petrelli (1; Forlì), Postiglione (Pineto), Rizzo Pinna (Ascoli), Sinani (Bra), Ravasio (1; Arezzo),
2 gol: Baldini (Bra), Casarini (Carpi), Chakir (Ascoli), Chierico (Arezzo), Cioffi (Livorno), Dionisi (2; Livorno), Franzolini (Forlì), Germinario (Pineto), Giunti (Perugia), Jallow (Vis Pesaro), Konate (Sambenedettese), Lepri (Rimini), Longobardi (Rimini), Macrì (Forlì), Menarini (Forlì), Milanese (Ascoli), Minaj (Bra), Rossini (Carpi), Sall (Carpi), Signorini (Gubbio), Spavone (Guidonia Montecelio), Stabile (Vis Pesaro), Tourè (Sambenedettese), Vacca (Juventus NG), Vezzoni (Vis Pesaro), Vitali (Pontedera)
GIRONE C
8 gol: Salvemini (2; Benevento)
7 gol: Gomez (Crotone)
6 gol: Chiricò (1; Casarano), Lunetta (Catania), Nepi (Giugliano)
5 gol: Bentivegna (1; Casertana), Cuppone (Audace Cerignola), Manconi (Benevento)
4 gol: D’Auria (Potenza), D’Ursi (Sorrento), Emmausso (1; Audace Cerignola), Energe (Picerno), Forte (1; Catania), Inglese (Salernitana), Malcore (Casarano), Mazzocchi (Cosenza), Zunno (Crotone)
