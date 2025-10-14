Nel radar della Serie A - un 'bel giocatore' nato a Penne: Dagasso talento per la mediana

Una famiglia di origini valtellinesi, un'infanzia vissuta in un comune di 13mila abitanti (Penne) e un presente sotto ai riflettori del calcio che conta. Si può riassumere così il profilo di Matteo Dagasso, nato nella provincia pescarese, approdato al Delfino e oggi protagonista anche in Under21.

Il percorso: prima in Curva poi in Serie B

L'attuale numero 8 del Pescara di Vincenzo Vivarini ha il suo primo approccio col mondo del club abruzzese non sul campo, bensì sui gradoni della Curva Sud dello stadio 'Adriatico'. Da lì, poi, il salto sul rettangolo verde nelle giovanili del medesimo sodalizio con il quale ha fatto il suo esordio nel calcio professionistico nel 2023, prima di compiere vent'anni, grazie ad uno dei mostri sacri del nostro calcio: Zdenek Zeman. Da quel momento i gettoni fra i Pro sono diventati 86 (6 dei quali in questa Serie B), con anche 12 reti all'attivo. Merito soprattutto di Silvio Baldini, che lo ha voluto anche nel suo percorso come ct dell'Italia U21.

Le caratteristiche: 'che bel giocatore' in stile Barella

Dotato di un mancino educato Dagasso è un centrocampista centrale in grado di agire sia in una mediana a cinque che in una coppia in una linea a quattro. La visione di gioco e la conduzione palla in suo possesso lo rende estremamente preciso nei passaggi (oltre 85% quelli andati a buon fine), ma non mancano anche le qualità difensive visto che porta a casa il 74% dei duelli aerei. Da migliorare nella presenza in fase realizzativa. Il paragone con Nicolò Barella risulta particolarmente calzante.

Matteo Dagasso, la sua scheda

Nato il: 1 aprile 2004

Nazionalità: Italia

Posizione: Centrocampista

Piede: Sinistro

Squadra attuale: Pescara

Scadenza: 30 giugno 2029