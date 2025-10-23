Juventus Next Gen ko con il Campobasso, Brambilla: "Mancata lucidità negli ultimi 20 metri"

Dopo la sconfitta casalinga per 1-0 contro il Campobasso nel recupero di campionato, il tecnico della Juventus Next Gen Massimo Brambilla ha parlato ai canali ufficiali della società: "Fino al settantesimo, a mio giudizio, abbiamo giocato una buona partita - ha esordito l'allenatore bianconero - eccezione fatta per gli ultimi venti metri di campo. In fase di rifinitura, infatti, potevamo e dovevamo fare meglio. Nel finale, invece, è cambiata la gara: il Campobasso è cresciuto, ha guadagnato campo e ha creato occasioni.

In questi casi è fondamentale non perdere e - ha proseguito il mister - invece oggi abbiamo incassato la rete decisiva nei secondi finali del match. Oggi, come ho detto, ci è mancata lucidità negli ultimi venti metri, ma è stato un caso perchè siamo sempre riusciti a dimostrare il nostro valore quando abbiamo avuto la possibilità di finalizzare l'azione.

Con il rinvio di questa partita sapevamo che avremmo avuto tante gare da giocare a distanza di pochi giorni l'una dall'altra. Fortunatamente, però, ho una rosa ampia a disposizione, di conseguenza non sarà un problema giocare con questa frequenza. Ora è importante recuperare le energie e - ha concluso Brambilla - pensare alla prossima partita che ci attende nel week-end".