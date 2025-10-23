Samp, Foti il terzo mister più giovane della storia blucerchiata. Intanto, Lombardo aspetta

'Operazione nostalgia' 2.0 quella messa in atto dalla Sampdoria, dopo quella dello scorso anno che portò a una inaspettata e quasi miracolosa salvezza, centrata al playout contro la Salernitana; il passato, però, è passato, e quest'anno tocca a Lillo Foti, con Angelo Gregucci e Nicola Pozzi, risollevare le sorti della Sampdoria, ancora alle prese con una classifica piuttosto deficitaria e una stagione fatica davvero a decollare.

A proposito di Foti, che ricopre il ruolo di vice non avendo ancora il patentino per poter allenare in Serie C, come ricorda Il Secolo XIX-Genova, lo stesso è il terzo allenatore in assoluto più giovane della storia della formazione blucerchiata, primo però tra gli italiani: nato a Palermo l’8 agosto 1988, quando ha firmato il contratto con la Samp aveva 37 anni, 2 mesi e 11 giorni. L'esperienza di Gregucci, poi, farà il suo, e potrebbe anche esserci quella di Attilio Lombardo, ancora in stand by per tornare nello staff doriano: si attende solo la risposta di Nathan Walker (che per altro pareva spingere per l'approdo in panchina del danese Lars Friis).

Intanto, in quel di Bogliasco, si è rivisto anche il presidente Matteo Manfredi, che ha assistito all'allenamento della squadra a bordo campo. Con lui, anche il CEO sport Jesper Fredberg, il Direttore Sportivo Andrea Mancini e il Coordinatore dell'Area Tecnica Giovanni Invernizzi.