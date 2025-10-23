Il ritorno del 'Papu': Gomez scalda i motori dopo 2 anni di stop. E sogna la A col Padova

Alejandro Gomez, per tutti il Papu, è pronto a tornare in campo dopo aver scontato la squalifica di due anni per essere risultato positivo a un controllo antidoping nell’ottobre del 2002 quando era in forza al Siviglia. Il fantasista argentino, tesserato in estate dal Padova in Serie B, infatti potrebbe già essere convocato e utilizzato nel prossimo fine settimana quando i biancoscudati ospiteranno la Juve Stabia. Un rientro importante per il tecnico Matteo Andreoletti, più giovane del Papu di un anno (“Non mi era mai capitato di essere più vecchio del mister ma non è un problema, vogliamo entrambi il bene della squadra, lui è un allenatore promettente e lo sta dimostrando. Io devo continuare a imparare da lui, si impara sempre”, ha detto l’argentino in conferenza stampa), viste le qualità indubbie del calciatore che nel 2022 alzò al cielo del Qatar la Coppa del Mondo con la sua Argentina.

Gomez si dice pronto per scendere in campo e dare una mano alla squadra, pur sottolineando che “è difficile allenarsi senza poter giocare, ti alleni ma fatichi a inserirti nel gruppo squadra al 100%”, ma sottolineando come fisicamente si senta bene e sia pronto a inserirsi al meglio nel gruppo.

Una scelta, quella di ripartire dalla nostra Serie B – nonostante alcune offerte dall’estero sia dall’Argentina sia dagli Emirati Arabi –, per restare in Italia, continuare a giocare su certi livelli dovuta anche alla presenza di Massimiliano Mirabelli in dirigenza, che lo ha convinto la scorsa estate dopo che nella testa gli era passata anche l’idea di smettere con il calcio. Ora però gli obiettivi sono chiari: vestire a lungo la maglia biancoscudata e magari riportare il club veneto in Serie A “non so se quest’anno o quando, ma il mio obiettivo è questo”.