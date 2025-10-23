Champions, Inter terza in classifica dopo 3 turni. Atalanta, Napoli e Juve in difficoltà

Conferme, sorprese e tanti gol nelle sfide del terzo turno della fase campionato di Champions League disputate mercoledì. Serata amara per le italiane, anche se la Juventus, sconfitta di misura a Madrid, può recriminare per le tante occasioni sprecate. L'Atalanta invece non va oltre lo 0-0 casalingo contro il non irresistibile Slavia Praga.

Nelle altre sfide, Bayern e Chelsea travolgono Bruges e Ajax, così come stravince il Liverpool, che rifila una cinquina in trasferta all'Eintracht e si rialza dopo quattro sconfitte consecutive. Beffa per il Marsiglia di De Zerbi: l'espulsione di Emerson nel primo tempo costa cara, lo Sporting rimonta e vince 2-1. Pari a reti bianche anche tra Monaco e Tottenham, successi per 3-1 di Athletic e Galatasaray.

Ath. Bilbao -Qarabag 3-1: 1' Andrade (Q), 40' e 88' Guruzeta (A), 70' Navarro (A)

Galatasaray - Bodo/Glimt 3-1: 3' e 33' Osimhen, 60' Akgun, 76' Helmersen (B)

Atalanta - Slavia Praga 0-0

Bayern - Club Brugge 4-0: 5' Karl, 14' Kane, 34' Diaz, 79' Jackson

Chelsea - Ajax 5-1: 18' Guiu, 27' Caicedo, 33' rig. Weghorst (A), 45' rig. Fernandez, 45'+6 rig. Estevao, 48' George

Eintracht Francoforte - Liverpool 1-5: 26' Kristensen (E), 35' Ekitike, 39' van Dijk, 44' Konate, 66' Gakpo, 70' Szoboszlai

Monaco - Tottenham 0-0

Real Madrid - Juventus 1-0: 58' Bellingham

Sporting - Marsiglia 2-1: 14' Paixao, 69' Catamo (S), 86' Alisson Santos (S)

CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Bayern: 9 Punti (differenza reti +10)

2. Paris Saint-Germain: 9 Punti, +10

3. Inter: 9 Punti, +9

4. Arsenal: 9 Punti, +8

5. Real Madrid: 9 Punti, +7

6. Dortmund: 7 Punti, +5

7. Manchester City: 7 Punti, +4

8. Newcastle: 6 Punti, +6

9. Barcellona: 6 Punti, +5

10. Liverpool: 6 Punti, +4

11. Chelsea: 6 Punti, +3

12. Sporting CP: 6 Punti, +3

13. Qarabag: 6 Punti, +1

14. Galatasaray: 6 Punti, -1

15. Tottenham: 5 Punti, +1

16. PSV Eindhoven: 4 Punti, +2

17. Atalanta: 4 Punti, -3

18. Marsiglia: 3 Punti, +2

19. Atletico Madrid: 3 Punti, -1

20. Club Brugge: 3 Punti, -2

21. Athletic Bilbao: 3 Punti, -3

22. Eintracht Francoforte: 3 Punti, -4

23. Napoli: 3 Punti, -5

24. Royale Union SG: 3 Punti, -6

25. Juventus: 2 Punti, -1

26. Bodo/Glimt: 2 Punti, -2

27. Monaco: 2 Punti, -3

28. Slavia Praga: 2 Punti, -3

29. Pafos: 2 Punti, -4

30. Bayer Leverkusen: 2 Punti, -5

31. Villarreal: 1 Punto, -3

32. Copenhagen: 1 Punto, -4

33. Olympiakos: 1 Punto, -7

34. Kairat Almaty: 1 Punto, -8

35. Benfica: 0 Punti, -5

36. Ajax: 0 Punti, -10