Sei pareggi in dieci partite: questa Dea brilla per equilibrio, ma pecca terribilmente in incisività

Lo 0-0 interno contro lo Slavia Praga rappresenta certamente un passo falso per l'Atalanta di Ivan Juric, che con il pari di ieri raggiunge quota 6 X in stagione, cinque in campionato e appunto, uno in Champions, dopo il ko dell'esordio contro il PSG e successo ottenuto in rimonta sul Brugge nella scorsa giornata: ora la Dea è attesa da sfide molto più complicate con Marsiglia, Bilbao, Eintracht e Chelsea, oltre al Saint Gilloise, e i due punti sciupati potrebbero diventare un rimpianto.

Il calendario interno è sicuramente un'attenuante: l'Atalanta in campionato non vince dal 3-0 di Torino, dopo la trasferta in granata ha affrontato Juventus, Como e Lazio, ottenendo appunto tre pareggi, dopo quelli iniziali contro Pisa e Parma. E' insomma una Dea che brilla per equilibrio, ma di certo non estro e cinismo, considerando anche le tante occasioni sprecate anche ieri con lo Slavia. Errori che ad altissimo livello non vengono perdonati. Sarà su questi due aspetti che Juric dovrà lavorare nelle prossime settimane, sperando di riavere quanto prima un Lookman in forma accettabile.

E il tecnico croato al termine della gara ha analizzato così la gara: "In due partite abbiamo avuto 15 palle gol in tutti i modi, purtroppo è un momento così. Sei contento quando crei tutte queste occasioni, ma in questo momento ci gira così. Non riusciamo a fare gol, ma dobbiamo pensare positivo: quando crei così tanto, prima o poi arriva il momento che ti sblocchi. Sei triste perché non vinci. Ci manca Retegui? Scamacca è un grande talento, dopo più di un anno di non gioco va inserito bene. Oggi ha avuto due occasioni e mi dispiace anche per Krstovic, che sta facendo tante cose bene e sta avendo anche sfortuna. Bisogna continuare così. Anche con Lookman, che ha avuto tante occasioni, non siamo riusciti a fare gol".