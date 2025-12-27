Team Altamura, Ninivaggi: "Il 2025 l'anno di una salvezza non scontata"

Il presidente del Team Altamura, Franco Ninivaggi, ha tracciato il bilancio di fine anno del club pugliese in conferenza stampa. Ecco quanto evidenziato da TuttoC.com:

“Per noi il 2025 è stato caratterizzato dalla salvezza nel primo campionato di Lega Pro. Non era scontato, tutti ci davano per retrocessi. Certo, un campionato diverso da quello di quest’anno, nel precedente c’erano compagini con difficoltà economiche come Taranto, Turris e Messina che hanno agevolato il cammino delle altre. Non era comunque scontato salvarsi in anticipo, ci tenevo a rimarcare di essere molto soddisfatto per quanto fatto.

Poi siamo passati per l’ennesima ristrutturazione societaria, anche questa non scontata: chi è rimasto ha avuto la forza e la voglia di rilanciare il progetto Team. Lo stiamo portando avanti in maniera seria e consapevole, utilizzando giovani di proprietà, un altro dato importante. Chi si occupa del mercato ha seguito indicazioni ben precise da questo punto di vista: l’unico modo per provare a essere lungimiranti in questo campionati è investire sui giovani. Non a caso abbiamo introdotto l’Under 16, una squadra non obbligatoria, per dare maggior continuità al settore giovanile. E ora proveremo ad allargare il nostro settore giovanile a diverse squadre minori, credo che a breve potrebbe esserci un’incorporazione.