Autogol di Calabresi, poi il tap-in di Yildiz: Pisa al palo, la Juventus vince e centra il filotto

Ai punti, forse, sarebbe stato più giusto il pareggio. Ma le grandi squadre devono vincere anche partite così. Poi, qualche volta, anche la buona sorte può sorriderti. Ed è quello che capita alla Juventus all'Arena Garibaldi: contro un buon Pisa, sfortunato nel centrare due legni (Moreo nel primo tempo, Tramoni nella ripresa), i bianconeri centrano il terzo successo di fila in campionato grazie all'autorete di Calabresi al 74' e al tap-in di Yildiz in pieno recupero. E sale così al terzo posto in classifica, in attesa delle partite di Napoli e Roma nei prossimi due giorni. Per il Pisa sempre il solito problema: l'incapacità di finalizzare le occasioni create.

Quanti duelli

Diverse novità di formazione potevano far pensare a un cambio modulo sia dall'una che dall'altra parte, invece il Pisa rimane col 3-5-2 e la Juventus col 3-4-2-1 con Koopmeiners in trequarti. Il risultato è che, con due sistemi di gioco così simili, le due squadre si incastrano perfettamente per negli accoppiamenti. E così, come prevedibile, ne viene fuori una partita di tanti duelli individuali, come spesso accade nel calcio moderno. Con la Vecchia Signora che, con la sua qualità nettamente maggiore, si lascia preferire.

Le occasioni della Juventus

Il Pisa tiene tutto sommato bene il campo, ma le palle-gol sono tutte di marca bianconera. Openda ha un paio di palloni buoni ma li spreca, McKennie spedisce sull'esterno della rete, Yildiz dalla sua zolla spara di un soffio a lato, Koopmeiners va in progressione fino a dentro i sedici metri ma sul suo destro si immola Caracciolo.

Pisa al palo (anzi, alla traversa)

I padroni di casa si fanno vedere dall'altro lato con un contropiede e un cross di Touré insidioso su cui per poco non arrivano gli attaccanti. La grande chance arriva a un minuto dal 45', su sviluppo di palla inattiva: il colpo di testa di Moreo termina sulla traversa. Ai punti, forse, nel primo tempo meriterebbe un po' di più la formazione di Spalletti. Ma l'occasione migliore è del Pisa. E all'intervallo si va sullo 0-0.

Altri due pali

Nella ripresa la Juventus scende in campo nello stesso modo in cui aveva chiuso il primo tempo: con l'atteggiamento sbagliato. E così il Pisa comincia a spaventare i bianconeri. All'ora di gioco i nerazzurri colpiscono il secondo legno di giornata, stavolta con Tramoni: la sua incornata si stampa sul palo. Poi, dopo gli ingressi di David (per Openda) e soprattutto di Zhegrova (tra i migliori), la Vecchia Signora comincia a prendere n po' di campo. Al 64' Kelly riceve in area e prende il montante, portando a 2-1 il conto dei pali.

I due gol della Juventus

Ma quello che conta è il risultato. E quello cambia dieci minuti più tardi, con un po' di fortuna per la Juventus. Bella azione sulla destra, poi palla in mezzo per Kalulu. Calabresi, nel tentativo di anticiparlo, si immola sulla sfera e il rimpallo lo sfavorisce: il pallone gli risbatte addosso e finisce in fondo al sacco. Nei minuti di recupero i bianconeri trovano anche il raddoppio. Palla in verticale per Miretti, che davanti a Semper con una giocatona lo mette a sedere e poi appoggia a David, che a sua volta va da Yildiz: a porta sguarnita il tap-in è facile facile per il turco. Il 2-0 chiude il match. E la Juventus può far festa.