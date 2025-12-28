Juve, Spalletti: "A Yildiz voglio bene come a un figlio, Zhegrova ha occhiali tridimensionali"

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, dopo la vittoria contro il Pisa è intervenuto al microfono di DAZN: "La partita la cambiano sempre i calciatori con il loro comportamento. Openda è un calciatore da palla in profondità e attacco allo spazio, i centrocampisti non riuscivano ad aver qualità sulla trequarti, quindi era difficile creare qualcosa, soprattutto se ci mancano un po' i numeri del '10'. E Yildiz è il nostro numero 10, deve assumersi le sue responsabilità.

Gli voglio bene come a un figlio, so che è quello che può far sterzare la partita da un momento all'altro. Nessuno potrà mai farmi dubitare della sua grandissima disponibilità, della sua personalità e della conoscenza del ruolo importante che ha. Siamo in sintonia. Io posso dirgli le cose e lui deve stare attento. Il Pisa è stato sfortunato con i due pali, si sapeva che sarebbe stata una partita complicata, contro un Pisa che sta bene in campo. Il Pisa deve solo continuare in questa maniera".

Su Zhegrova.

"In quella piazzola lì, in quell'uno contro uno nello spigolo dell'area, ho visto in pochissimi avere le qualità che ha lui. E' uno che ha gli occhiali tridimensionali mentre gioca perché vede anche dietro cosa c'è".