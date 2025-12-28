Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Casertana, D'Agostino: "Crediamo nella B. Nessuno andrà via a gennaio"

© foto di Giuseppe Scialla
Luca Bargellini
Oggi alle 00:19
Luca Bargellini

Giuseppe D'Agostino, presidente della Casertana, si è presentato oggi presso la sala stampa del 'Pinto' per fare il punto della situazione sul finire del 2025. Ecco uno stralcio di quanto riportato da TuttoCasertana:

"Mi faccio prendere poco. Mi dispiaceva per i tifosi, non per me. I risultati sono essenziali nel calcio. Oggi sono contento per loro. Dai momenti difficili si può ottenere qualcosa di importante. Quando cadi, devi rialzarti, e noi siamo stati bravi. Non credo che nessuno avrebbe pensato di stare lì. Alla fine il calcio compensa. I punti sono quelli, quelli che meritiamo".

Sulla lotta per la B e sul mercato: "Noi ci crediamo, ce la possiamo giocare con tutti, poi il mercato e il campo giudicheranno. I calciatori che porteremo qui sono quelli che devono rendere questa squadra più forte. Nessuno andrà via, tutti sono felici di stare qui. Manderemo qualche ragazzo a giocare. Nessun fallimento se non vinciamo. Al di là del piazzamento, disputato un ottimo campionato. Dovessero partire i lavori, ci organizzeremo diversamente".

Su possibili nuovi investitori: "Zero. Le porte non si chiudono a nessuno, ad oggi quelli che si interfacciano con noi solo per lo stadio".

Su Degli Esposti e Coppitelli:"Il direttore due anni fa andò via perchè deluso dell'andamento dei playoff. Nella delusione, non riesco quanto ho dato quest'anno. E' un grande lavoratore. Pensava di fare una scelta di vita, poi si è reso conto di aver fatto una scelta sbagliata. Allenatore? Ci siamo confrontati su più profili, poi abbiamo scelto Coppitelli, con un progetto totalmente rinnovato. Su di lui ci siamo fatti mille domande, ha vinto tanto coi giovani, ed alcuni sono in A, in Premier League. Gli ultimi 6 mesi li ha fatti in Croazia. Per noi è un giovane di prospettiva, per me può andare ai livelli alti".

Sullo stadio: "Chi vuole entrare è solo nel business stadio. Se i lavori ritardano, sarà colpa mia. Lo stadio si farà una volta sola, devo tutelare la Casertana.Lo stadio nuovo non deve rappresentare un punto di arrivo ma di partenza, anche perchè è un qualcosa che deve portare degli introiti e deve consentire a questa società di gestirsi da sola. In caso contrario, sarà un fallimento personale. Sarà la curva nord il primo settore ad essere abbattuto. Coi lavori, sarà inibito l'accesso al Pinto L'unico soggetto con il quale mi sto interfacciando è Compat. I lavori? Per il 99,9% il cantiere si aprirà a fine febbraio. Non possiamo iniziare i lavori senza aver completato il circolo del tennis. I lavori inizieranno nello stesso momento".

